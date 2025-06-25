محلية النواب تتفقد محطة التنقية الشرقية بالإسكندرية، وإشادة بجهود توفير الطاقة الكهربائية

تفقد وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، محطة التنقية الشرقية بالإسكندرية، ضمن الجولة التفقدية التي تقوم بها اللجنة لعدد من المنشآت والمشروعات داخل المحافظة.

جولة وفد محلية النواب في محافظة الإسكندرية

جاء ذلك برفقة الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وأعضاء مجلس النواب عن الإسكندرية.

تفقد محطة التنقية الشرقية بالإسكندرية

من جانبه استعرض المهندس محمد ضيف، ممثل المكتب الاستشاري للمشروع، أنه القدرة التشغيلية لمحطة التنقية ٨٠٠ ألف متر مكعب / يوم، والمعالجة تتم على ٣ مراحل، وهي التي ينتج عنها الحمأة، وتستخدم في توليد الطاقة الكهربائية.

القدرة التشغيلية لمحطة التنقية الشرقية

وأكد ممثل المكتب الاستشاري لمحطة التنقية الشرقية بالإسكندرية، أن عمليات التنقية يعمل على توفير من ٦ إلى ٧ ملايين جنيه للمحطة شهريا في استهلاك الكهرباء.

دور محطة التنقية الشرقية في توفير الكهرباء

وأوضح أن المحطة تعمل على حرق نواتج تنقية مياه الصرف الصحي لاستخراج غازات تستخدم في توليد الكهرباء، وهو الأمر الذي يساهم في تقليل الأثر البيئي لنواتج تنقية مياه الصرف الصحي.



وفد البرلمان يشيد باستغلال مياه الصرف في توليد الطاقة

من جانبه أشاد المهندس أحمد السجيني، رئيس الوفد البرلماني، بجهود المحطة والعاملين بها، لاسيما فيما يتعلق بتوليد الطاقة وتوفير الكهرباء من معالجة الحمأة.

تعميم معالجة الحمأة الناتجة عن الصرف الصحي على مستوى الجمهورية لتوفير الطاقة

وأشار إلى أنه من الممكن تعميم معالجة الحمأة باستخدام الهواضم على مستوى الجمهورية، لما يمثله من أهمية كبيرة في توفير الطاقة.

تعظيم الاستفادة من مياه الصرف الصحي

من جانبهم أشاد أعضاء مجلس النواب، بالمشروع، وما يقوم به من جهود للاستفادة من مياه الصرف الصحي، في توليد الطاقة الكهربائية، مطالبين بتعميم الفكرة على مستوى الجمهورية.

تفقد مشروع الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار

كما تفقد الوفد مشروع الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار، حيث تم عرض تفاصيل العمل من خلال الدكتور وليد عبد العظيم، عميد كلية الهندسة جامعة الإسكندرية، مؤكدا أنه يتم تجميع المياه وإعادة استغلالها من خلال ١٥٠ نقطة ساخنة لتجمع الأمطار.

تفقد شركة مياه الشرب بالإسكندرية

وتفقد كذلك وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، شركة مياه الشرب بالإسكندرية، والتي تخدم ٣ محافظات الإسكندرية، البحيرة، ومطروح.

واستعرض مسئول محطة المياه، الخطة الاستراتيجية لمياه الشرب 2050 مع توقعات الزيادة السكانية، من خلال محطات التحلية.

وأشاد وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بما تم عرضه بشأن وجود ورشة لصيانة عدادات المياه، للتخفيف على المواطنين في تكاليف تركيب عدادات جديدة.

وأوصى الوفد البرلماني بتعميم تجربة ورش صيانة عدادات مياه الشرب في جميع شركات مياه الشرب على مستوى الجمهورية.





يرأس وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المهندس أحمد السجيني، ويضم كلا من محمد الحسيني، ومحمد وفيق عزت، وكيلي اللجنة، وعمرو درويش، أمين سر اللجنة، والنواب محسن أبو سمنة، محمد رجب، ريهام عبد النبي، أمل زكريا قطب، وسناء السعيد، ومن أمانة اللجنة، عمرو أحمد فؤاد، ومحمد صبحي.



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