مجلس نادي المصري يتوجه بالشكر لأعضاء الجمعية العمومية

وجه مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، الشكر والتقدير لأعضاء الجمعية العمومية للنادي على المظهر المشرف الذي ظهروا به خلال اجتماع الجمعية العمومية للنادي، والذي نتج باعتماد الميزانية العمومية والحساب الختامي، وكذلك الموافقة على تعديلات لائحة النظام الأساسي، الأمر الذي يعكس مدى ثقة أعضاء النادي في مجلس الإدارة.

كما توجه المجلس أيضًا بالشكر لكافة الجهات المعنية والتي أسهمت بدور بارز في إنجاح الجمعية العمومية وكذلك اللجنة القضائية المشرفة على الاجتماع ومديرية الشباب والرياضة ومديرية أمن بورسعيد والجهاز الإداري للنادي والذين بذلوا جهودا مشرفة للغاية.

عمومية النادي المصري تعتمد الميزانية والحساب الختامي

وأعلنت اللجنة القضائية المشرفة على اجتماع الجمعية العمومية العادية للنادي المصري نتائج التصويت على الميزانية العمومية والحساب الختامي عن الفترة من الأول من يوليو 2024 وحتى الثلاثين من يونيو 2025 وكذلك تعديلات لائحة النظام الأساسي.

وجاء ذلك باعتماد الميزانية العمومية والحساب الختامي للنادي بالأغلبية المطلقة لأعضاء الجمعية العمومية وأيضًا الموافقة بالأغلبية المطلقة على تعديلات لائحة النظام الأساسي للنادي.

