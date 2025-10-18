انتهاء أعمال غسيل وتطهير مروقات محطات مياه الشرب بالإسماعيلية

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم السبت،عن الانتهاء من أعمال غسيل وتطهير وتعقيم عددًا من المحطات بـ" السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، بالاضافة الي متابعته المستمرة على باقي المحطات، وذلك طبقا للخطة الدورية الموضوعة، من أجل تقديم خدمات أفضل ومتميزة للمواطنين لتقديم كوب مياه نظيف مطابق للمواصفات القياسية والصحية المصرح بها، من أجل صحة كل مواطن.

الانتهاء من أعمال الغسيل

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، إنه تم الانتهاء من أعمال غسيل وتطهير وتعقيم مروقات المرحلة 600 ل ث/ وعددها 3 مروقات، كما تم الانتهاء من غسيل وتطهير وتعقيم المرحلة 800 ل ث/ وعددها 4 مروقات بمحطة مياه فايد الكبرى، حيث إن المحطة تخدم قطاع كبير من المواطنين بدايه من قرية كسفريت وحتي قرية سرابيوم، وذلك من أجل تقديم خدمات أفضل ومتميزة للمواطنين لتقديم كوب مياه نظيف مطابق للمواصفات القياسية والصحية المصرح بها.

جانب من غسيل المروقات،فيتو

غسيل مروقات المحطات

وقال رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، إن عمليات غسيل وتطهير وتعقيم مروقات المحطات "بالسويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، تتم بواسطة فنيي المحطات، والمعامل والتشغيل والصيانة، باستخدام أحدث الأساليب العلمية التي تعمل علي تنقية المياه من الشوائب مثل الطمى، والرمال، والشوائب، والترسيب، وتقطير، في عملية تطهير وغسل المروقات بكل محطة مياه، وذلك تحت إشراف المعمل الكيميائي، وذلك إيمانًا بأهمية توفير كوب ماء نظيف لكل مواطن، والعمل دائما على تقديم خدمات أفضل ومتميزة بمحافظات القناة.

وأضاف أن عمليات الغسيل والتطهير والتعقيم بمحطات مياه الشرب تتم بالتناوب بين مراحل التنقية للحفاظ على استمرارية الخدمة المقدمة للمواطنين، بمحافظات القناة، وأن العمل يتم طبقا لخطة معتمدة بالتنسيق بين قطاعى المعامل ومياه الشرب، بجميع القطاعات والمناطق بمحافظات إقليم القناة، وذلك يتم جنبًا الى جنب مع خطة الغسيل الدورية.

وأشار إلى أنه يتابع جودة مياه الشرب بمحافظات القناة الثلاث " السويس والإسماعيلية وبورسعيد " عن طريق إجمالي العينات التي يتم أخذها من المحطات والشبكات والمنازل، والمقاهي، ودار العبادة يوميًا على مدار الـ24 ساعة وعمل التحليل المطلوبة، وذلك للتأكد من صلاحيتها، واستمرارًا لتنفيذ الخطة التي تستهدف تقديم خدمة متميزة.

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، اننا نسعى دائما لضمان توفير خدمات مياه شرب وصرف صحى بأعلى مستويات الجودة لمواطنى محافظات " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، من خلال خطة الإحلال والتجديد لمحطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى، لافتا إلى رفع معدلات التنفيذ للانتهاء من تلك المشروعات طبقا للخطة الزمنية الموضوعة، بالإضافة إلى متابعة أعمال الصيانة التي تجري لبعض المحطات لإطالة عمرها الافتراضي والاستمرارية في العمل.

