رئيس مياه القناة: إصلاح كسور الشبكات المفاجئة في وقت قياسي (صور)

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، عن الانتهاء تمامًا من أعمال إصلاح جميع الكسور والأعطال المفاجئة في شبكات خطوط المياه الرئيسية في وقت قياسي.

وأشار إلى أنه فور تلقي البلاغات لغرفة العمليات بالسويس والإسماعيلية وبورسعيد، تم التعامل مع البلاغ وقامت فرق الطوارئ بعمل الاصلاحات المطلوبة وذلك للحفاظ على استمرارية الخدمة المقدمة للمواطنين.

انتقال فرق الطوارئ لأماكن البلاغات

وأكد عصمت، أنه فور تلقي البلاغات لغرفة العمليات انتقلت فرق الطوارئ المكونة من مهندسين وفنيين وعمال، وتبين وجود كسر مفاجئ في خط المياه 6 بوصة المجاور للمسطاحات المائية بالقنطرة شرق، كما تم الانتهاء من اعمال اصلاح كسر مفاجئ 4 بوصات خلف مسجد النصر بالقنطرة شرق، واصلاح كسر مفاجئ في خط المياه الرئيسي المغذي لمنطقة عزبة الصحة، وتم اصلاح كسر مفاجئ في خط المياه الرئيسي قطر 8 بوصة بمنطقة الوراورة بأبوصوير.

جانب من أعمال الإصلاح، فيتو

إصلاح كسر مفاجئ بخط المياه الرئيسى بأبوصوير

ولفت إلى أنه تم الانتهاء من اصلاح كسر مفاجئ في خط المياه الرئيسي قطر 300 بمنطقة أبوصوير، واصلاح كسر مفاجئ في خط المياه الرئيسي قطر 10 علي طريق الإسماعيلية، القاهرة الصحراوي بمنطقة المنايف، كما تم اصلاح كسر مفاجئ في خط المياه بمنطقة العطار قطر 10 بوصة، وذلك في وقت قياسي وأعادة تشغيل الخدمة للمواطنين دون تأثر المواطنين بأنقطاع المياه.

جانب من أعمال الإصلاح، فيتو

جانب من أعمال الإصلاح، فيتو

وأشاد رئيس مجلس إدارة مياه الشرب وصرف صحي بمحافظات القناة، بالتجاوب الفورى والسريع وتوفير كافة المعدات للانتهاء من أي أعطال او كسور مفاجئة في الخطوط والشبكات، وإصلاحها فى فتره زمنية وجيزة للحفاظ على استمرارية الخدمة المقدمة لمواطني إقليم القناة في المحافظات الثلاثة السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، مع الالتزام بتطبيق تعليمات وإجراءات السلامة والصحة المهنية.

جانب من أعمال الإصلاح، فيتو

واشار اللواء عبد الحميد عصمت، إلى استمرار أعمال صيانة خطوط شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، علي مستوى محافظات " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وذلك بالتوازي مع إقامة المشروعات وأعمال الإحلال والتجديد والتطوير للمحطات، مضيفا أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة تسعى جاهدة لضمان توفير خدمات مياه شرب وصرف صحى على أعلى مستويات الجودة.

واوضح أنه يتابع على مدار الساعة انتظام سير العمل في جميع المحطات، سواء مياه الشرب أورفع الصرف الصحي، ومحطات المعالجة، بالإضافة إلى رفع درجة الاستعداد بالحملة الميكانيكية بالشركة بجميع المعدات المتمثلة في سيارات الطوارئ، ومياه الشرب، وسيارات الكسح، وسيارات النافوري، والتدخل السريع، وذلك ٔلمجابهة أي أحداث طارئة، مع اتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية في كافة مواقع العمل أثناء أعمال التشغيل والصيانة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.