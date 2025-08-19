الثلاثاء 19 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

رئيس مياه القناة: الانتهاء من إحلال وتجديد خط القنطرة شرق (صور)

جانب من أعمال الصيانة،
أعلن اللواء عبدالحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الثلاثاء، الانتهاء من تغيير خطوط مواسير شبكات مياه الشرب القديمة من " الإسبستوس" إلى مواسير PVC بأقطار مختلفة، في عدد من القري والمناطق بمحافظات " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد". 

إصابة شخصين في تصادم سيارتين بالقنطرة شرق الإسماعيلية

رئيس مياه القناة: قضينا تمامًا على مشكلة ضعف الضخ بمنشية مبارك (صور)

وأكد رئيس مياه القناة، أن الشركة مستمرة في أعمال الإحلال والتجديد لجميع شبكات مياه الشرب القديمة المتهالكة لتقليل فاقد المياه، والاستمرار في تقديم خدمات متميزة مقدمة للمواطنين. 

الانتهاء من عملية الاحلال والتجديد 

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أنه تم الانتهاء تماما من عملية احلال وتجديد خط مياه مواسير قطر 6 بوصات PVC بدل الخط " الإسبستوس" القديم بشارع أسيوط التابع لمركز ومدينة القنطرة شرق بطول 800  مترًا، وإلغاء جميع المشتركات والفرعيات الرابطة علي الشبكة الجديدة، وذلك لضبط جودة المياه وتقديم خدمة أفضل للمشتركين. 

الانتهاء من الأعمال دون تأثر الخدمة 

وقال رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة: إن جميع أعمال الإحلال والتجديد وتغير مواسير شبكات المياه القديمة انهت دون تأثير على الخدمة المقدمة للمواطنين، حيث تم توفير سيارات مياه الشرب للمواطنين في المناطق التي كانت تشهد أعمال الإحلال والتجديد.

توفير خدمات مياه الشرب بأعلى مستوى 

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت بقوله: إننا نسعى دائما لضمان توفير خدمات مياه شرب وصرف صحى باعلى مستويات الجودة لمواطنى محافظات " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، من خلال خطة الاحلال والتجديد لمحطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى، لافتا إلى رفع معدلات التنفيذ للانتهاء من تلك المشروعات طبقا للخطة الزمنية الموضوعة.

وأوضح أنه يتابع جودة مياه الشرب بمحافظات القناة الثلاث " السويس والإسماعيلية وبورسعيد " عن طريق إجمالي العينات التي يتم أخذها من المحطات والشبكات والمنازل، والمقاهي، ودار العبادة يوميًا على مدار الـ24 ساعة وعمل التحاليل المطلوبة، وذلك للتأكد من صلاحيتها، واستمرارًا لتنفيذ الخطة التي تستهدف تقديم خدمة متميزة.

الاسماعيلية بالاسماعيلية القنطرة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة مياه الشرب إحلال وتجديد الشبكات

