رئيس مياه القناة: تجارب عملية لمواجهة الأمطار والسيول والأحداث الطارئة في الشتاء

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الإثنين، تنفيذ التجارب العملية على للتعامل مع الأمطار والسيول والطقس السيئ، بكل من: السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، بالإضافة الي مراجعة أعمال تطهير الشنايش ومصافي الأمطار، وتجهيز كافة المعدات للتعامل الفورى مع أى أحداث طارئة، ورفع حالة الطوارئ والتأكد من جاهزية وسائل الاتصالات للتعامل الفورى مع أي بلاغات على مدار الساعة.

التأكد من سلامة الشبكات

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، إنه تم التأكد من سلامة وكفاءة شنايش بالوعات الأمطار وقدرتها الاستيعابية، بالإضافة إلى مراجعة نقاط تمركز سيارات ومعدات شفط المياه بالأماكن المخصصة لها وخاصة البؤر المعروفة بتجمع المياه بها، وتجهيز مجموعات للصيانة الكهربائية والميكانيكية والشبكات فضلا عن ورش الصيانة المتنقلة والمجهزة بالمعدات والأدوات اللازمة للصيانة الفورية للتعامل مع أى تأثيرات أو أحداث طارئة.

تنفيذ التجارب العملية

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، أنه جاري الاستمرار في تنفيذ التجارب العملية وبيان مناورة علي سرعة سحب وشفط مياه الأمطار من وشوارع والأماكن المنخفضة والتي قد تشهد تجمعات كبيرة لمياه الأمطار بمحافظات: السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، وذلك للتعامل مع الأمطار والسيول والطقس السيئ، وتفادي ظاهرة ارتفاع منسوب المياه بالأنفاق والكباري والشوارع الرئيسية وتوفير السيولة المرورية الكاملة أثناء سقوط الأمطار وخاصة المناطق الساخنة التي تشهد كثافة سكانية عالية.

مراجعة أعمال الصيانة

وأضاف رئيس مجلس إدارة مياه الشرب وصرف صحي بمحافظات القناة، إنه تم مراجعة وصيانة كافة المعدات وسيارات شفط المياه والفاكيوم، والسيول، والنافورى، والكباش، وسيارات نقل المياه، وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة، "بالسويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وذلك للتعامل ومواجهة الأمطار والسيول والأحداث الطارئة.

وأشار اللواء عبد الحميد عصمت، علي متابعته المستمرة ومراجعة عمل جميع محطات رفع الصرف الصحي، ومحطات مياه الشرب، ومحطات المعالجة، وشبكات الصرف الصحي والمياه الرئيسة والفرعية، والتأكد من كفاءة طاقتها للتعامل مع المواقف الطارئة بمحافظات القناة، لافتا علي الاستعداد الكامل والمبكر لفصل الشتاء، وذلك من خلال تنفيذ خطة شاملة للتعامل مع الأحداث الطارئة علي مدار الساعة عن طريق فرق مدربة على أعلى مستوى.

وأشار اللواء عبد الحميد عصمت إلى تواجد جميع أفراد السلامة والصحة المهنية لمتابعة الإجراءات الاحترازية لجميع المناطق، والتنسيق المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية، ورفع درجة التأهب بالخط الساخن، والتنسيق بين غرفة العمليات المركزية بالشركة وغرف الطوارئ الفرعية بالقطاعات والمناطق التابعة وغرف عمليات المحافظات والجهات المعنية، للتفاعل مع الأزمات وحلها في أسرع وقت ممكن وفي مدة زمنية وجيزة.

