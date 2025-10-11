محافظ الإسماعيلية ينعى سائق مديرة مكتب المتابعة بالديوان العام

نعى اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، ببالغ الحزن والأسى أحمد حسن باهي أحد العاملين بديوان عام محافظة الإسماعيلية، وسائق بالحملة الميكانيكية.

برقية عزاء لأسرة الراحل

وتقدم محافظ الإسماعيلية بخالص العزاء والمواساة لأسرة الراحل، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.



حادث مروع بطريق المنايف بالإسماعيلية

وتعرضت سيارة الدكتورة رشا فرحان مديرة مكتب المتابعة بديوان عام محافظة الإسماعيلية، لحادث مروع مما أسفر عن إصابتها ومصرع سائق السيارة.

وتلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، إخطارا يفيد بمصرع شخص وإصابة سيدة في حادث انقلاب سيارة مروع وقع على طريق المنايف.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته، ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة وتحرير المحضر اللازم.

انقلاب سيارة مديرة مكتب المتابعة بديوان عام محافظة الإسماعيلية

ومن الفحص المبدئي لمكان البلاغ، تبين أن السيارة تابعة لديوان عام محافظة الإسماعيلية، كانت تستقلها الدكتورة رشا فرحان مدير مكتب المتابعة بديوان عام المحافظة، فيما توفي سائق السيارة أحمد حسن باهي في الحال.

ودفع فرع هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابة إلى مجمع الإسماعيلية الطبي، ونقل المتوفي إلى مشرحة المستشفى.





