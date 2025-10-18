السبت 18 أكتوبر 2025
رياضة

قائد مانشستر يونايتد يكشف سبب أزمة الفريق بالدوري الإنجليزي

برونو فيرنانديز،
برونو فيرنانديز، فيتو

كشف البرتغالي برونو فيرنانديز، قائد مانشستر يونايتد، عن الأزمة الحقيقية التي يعاني منها الفريق بالدوري الإنجليزي.

وقال فيرنانديز  خلال  تصريحات أدلى بها لشبكة سكاي سبورتس البريطانية: "أي مدرب يأتي إلى مانشستر يونايتد يصبح على بعد مباراة واحدة فقط من الدخول في أزمة، هكذا تكون الأمور دومًا في هذا النادي، ولو انتصرت في مباراة، يظهر أنك ستفوز بلقب الدوري، ولو خسرت واحدة يُنظر إلى النادي على أنه دخل أزمة لن يخرج منها أبدًا”.

وأضاف اللاعب، الذي ينشط في اليونايتد منذ 6 سنوات، عمل خلالها مع 3 مدربين “هذا الفريق بحاجة للاستقرار، يجب أن ننظر للصورة الأكبر، ونحن كلاعبين لدينا قناعة أن أموريم يمكنه المساعدة في إعادة النادي لوضعه الطبيعي".

وتابع برونو: ندرك حجم النادي الذي نمثله وكيفية سير الأمور، كل هذه الضجة حولنا لا تفيدنا، نرغب في وضع النقاط على الحروف بمعرفة ما نفعله ونرغب في تحقيقه في اللقاء القادم وعلى المدى الطويل، وأموريم ليس مختلفًا عن بقية المدربين الذين جاؤوا إلى هنا لكنه على استعداد لقبول التحدي”.

