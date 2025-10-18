مانشستر يونايتد يستهدف نجم القادسية السعودي

كشفت تقارير إيطالية أن نادي مانشستر يونايتد يستهدف لاعب القادسية السعودي.

وأفادت صحيفة "Tuttosport" الإيطالية عن اهتمام يونايتد بضم ماتيو ريتيجي نجم القادسية الصيف المقبل، ومستعد لتقديم عرض مقابل 70 مليون يورو.

وانضم ريتيجي إلى القادسية بنفس القيمة من أتالانتا هذا الموسم بعد أن نال لقب هداف الدوري الإيطالي برصيد 25 هدفًا في الموسم الماضي.

ترك ريتيجي (26 عامًا) بصمة فورية في دوري روشن بتسجيل 3 أهداف في 4 مباريات مع القادسية، كما بات ركيزة في منتخب إيطاليا، بتسجيله 5 أهداف في أول 4 مباريات تحت قيادة المدرب جينارو جاتوزو.

ويحتل يونايتد المركز العاشر في الدوري الإنجليزي حاليًّا قبل مواجهة حامل اللقب وغريمه ليفربول الأحد في الديربي.

