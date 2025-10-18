رقم مميز لإيفان توني مع أهلي جدة

اقتنص فريق الشباب تعادلًا مثيرًا أمام مضيفه الأهلي، مساء اليوم الجمعة، بنتيجة 1-0، في الجولة الخامسة بدوري روشن السعودي.

وكتب الإنجليزي إيفان توني مهاجم الأهلي، رقمًا مميزًا بعد تسجيله هدف في شباك الشباب.

ووقع الإنجليزي توني، على هدف التقدم لمصلحة الأهلي ضد الشباب من ركلة جزاء سددها بإتقان في شباك الحارس البرازيلي مارسيلو جروهي، بالدقيقة “15”.

وتمكن إيفان توني، من مواصلة تسجيل الأهداف من علامة الجزاء مع الأهلي دون أن يخطئ بحسب شبكة “أوبتا” المختصة بإحصائيات كرة القدم.

وسجل إيفان توني، جميع ركلات الجزاء الـ17 التي سددها مع فريق الأهلي بكافة المسابقات منذ انضمامه.

تعادل الأهلي والشباب

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح الأهلي في الدقيقة 15، ليتقدم لتنفيذها اللاعب الإنجليزي ايفان توني ويسجلها بنجاح في مرمى الشباب، معلنا عن الهدف الأول لأصحاب الأرض.

وسجل الشباب هدفا في الدقيقة 21، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل، ليستمر تقدم الأهلي.

وتلقى لاعب الشباب محمد الشويرخ بطاقة حمراء في الدقيقة 75، لتزداد المعاناة ويكمل فريقه المباراة بـ 10 لاعبين.

وفي الدقيقة 87، تمكن اللاعب جوش براونهيل من تسجيل هدف التعادل لفريق الشباب.

