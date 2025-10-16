الجمعة 17 أكتوبر 2025
رياضة

عادل مصطفى يقود الأهلي فنيا في مباراة إيجل نوار وتوروب يكتفي بالتوجيهات

عادل مصطفى، فيتو
علمت "فيتو" من مصادرها، أنه من المقرر أن يدير مباراة إيجل نوار البوروندي، عادل مصطفى المدرب العام للأهلي، بينما يكتفي المدير الفني الجديد للفريق، ييس توروب، بتوجيه تعليمات بسيطة خلال اللقاء.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة ساخنة أمام إيجل نوار البورندي في ذهاب دور الـ32 من منافسات دوري أبطال أفريقيا. 

موعد مباراة الأهلي وإيجل نوار

وتقام مباراة الأهلي أمام نادي إيجل نوار البوروندي في الرابعة عصر يوم السبت الموافق 18 أكتوبر الجاري، على ملعب إنتواري بالعاصمة بوجمبورا.

وتشهد المباراة الظهور الرسمي الأول للمدير الفني الدنماركي ييس توروب، الذي تولى مؤخرا القيادة الفنية للفريق بعقد يمتد لعامين ونصف. 

وتأهل فريق إيجل نوار إلى دور الـ32 بعد تخطي نظيره فريق أساس تيليكوم الجيبوتي في مجموع لقائي الذهاب والعودة بالدور التمهيدي الأول.

 

وأعلن ييس توروب، المدير الفني الجديد للفريق الأول بالنادي الأهلي، قائمة الفريق، استعدادا لمواجهة إيجل نوار في دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويترأس بعثة الأهلي محمد شوقي، عضو مجلس إدارة النادي، على متن طائرة خاصة لتجنب الإرهاق وضمان أفضل استعداد ممكن قبل المواجهة المرتقبة.

قائمة الأهلي لمواجهة إيجل نوار

غيابات الأهلي عن مواجهة إيجل نوار البوروندي

وشهدت قائمة الأهلي غياب 6 لاعبين لأسباب مختلفة، جاءت كالتالي:

حمزة عبد الكريم (لأسباب فنية).

إمام عاشور (لعدم تعافيه من الإصابة).

حسين الشحات (بسبب إصابته في وتر العضلة الخلفية).

أشرف داري (نتيجة إصابته بـالفتق الرياضي).

كريم فؤاد (لاستكمال برنامجه التأهيلي من تمزق في العضلة الأمامية).

أحمد رضا (لعدم تعافيه الكامل من شد في العضلة الخلفية).

الجريدة الرسمية