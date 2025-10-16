الجمعة 17 أكتوبر 2025
فيريرا: محمد صبحي الحارس الأساسي، وغضب عواد "مبرر"

محمد صبحي، فيتو
محمد صبحي، فيتو

قال البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إن محمد صبحي هو الحارس رقم واحد في الزمالك، وهو أفضل في لعب الكرة بالقدم والتعامل مع العرضيات بشكل رائع الثلاث حراس يستطيعوا عن يكون الحارس الأول ولدينا رفاهية في هذا المركز.

وأضاف: اتفقنا أن يشارك  المهدي سليمان الحارس الاحتياطي ومحمد عواد لكل منهما مباراتين.

وأكد غضب محمد عواد مع عدم المشاركة مع الفريق ولم يوضح لنا في أي مرة غضبه أو تحدث معي أو مع أي شخص عن الرحيل. 

وأضاف: “أعتذر باسم النادي عن عدم إقامة هذا المؤتمر في بداية الموسم الحالي، وكان يجب أن يحدث من عدة أشهر قليلة ماضية، وكنت نتحدث فقط في المؤتمرات عقب المباريات”.

وتابع المدير الفني: هناك العديد من الأخبار التي انتشرت عن الفريق أو الجهاز الفني ليست حقيقية، ونحاول أن نمنع الشائعات بأن تحصلون على أخبار حقيقية، وسنعمل على زيادة التواصل بين الجهاز الفني  وإدارة الكرة مع الصحفيين.

