عبد الناصر محمد يتحدث عن الأزمة المالية للزمالك ويناشد الرئاسة لهذا السبب

أكد عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادي الزمالك، أن المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم كان من المقرر إقامته خلال فترة الإعداد، لكنه تأجل بسبب انشغال النادي بحسم عدد من الصفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وقال عبد الناصر خلال المؤتمر: لاعبي الزمالك رجال يتحملون المسؤولية في كل الأوقات، ويمثلون النادي بأفضل صورة داخل وخارج الملعب، رغم الظروف الصعبة الحالية

وأضاف: اللاعبون يتدربون بجدية كبيرة، ولم يهدد أي منهم بالغياب عن التدريبات بسبب المستحقات.

واضاف:نحن نحاول احتواء كل الأزمات، ونعلم أن مجلس الإدارة والمدير الرياضي جون إدوارد يعملان بكل جهد لإنهاء الأزمة المالية في أقرب وقت."

وأوضح مدير الكرة أن الأزمة المالية الحالية ليست حكرًا على الزمالك فقط، مؤكدًا أن هناك أندية كثيرة تواجه نفس الظروف، لكن حجم نادي الزمالك وضغوطه تجعل الأمر أكثر وضوحًا.

وأشار عبد الناصر إلى أن الإدارة تعمل على تحقيق استقرار مالي دائم فور استعادة أرض النادي في مدينة السادس من أكتوبر خلال الشهر الجاري، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستكون بمثابة طوق النجاة للنادي.

كما كشف عن وجود لائحة استثنائية للفريق في الموسم الحالي، أُعدت بمشاركة جميع الأطراف داخل النادي وتم تسليمها إلى المدير الرياضي لاعتمادها رسميًا.

واختتم مدير الكرة تصريحاته قائلًا: نناشد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي سرعة التدخل لإعادة أرض نادي الزمالك في السادس من أكتوبر، لأنها الأمل الحقيقي لإنهاء الأزمة المالية وإعادة الاستقرار للنادي العريق.

