حوادث

العقوبة القانونية المتوقعة على شاب أطلق أعيرة نارية ابتهاجًا بزفاف شقيقه في سيناء

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القبض على شاب في شمال سيناء، بعد تداول مقطع فيديو له أثناء إطلاق أعيرة نارية في الهواء من بندقية آلية، خلال قيادته سيارة، ابتهاجًا بحفل زفاف شقيقه. الواقعة التي أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، فتحت الباب للتساؤل حول العقوبات القانونية التي قد يواجهها المتهم.

وبحسب بيان وزارة الداخلية، تم تحديد وضبط المتهم، الذي يعمل صاحب مكتب مقاولات ومقيم بدائرة قسم شرطة القسيمة، واعترف بارتكاب الواقعة، مشيرًا إلى أنه أطلق النار "فرحًا" بزفاف شقيقه. وبإرشاده، تم ضبط السلاح المستخدم، وتبين أنه بندقية آلية غير مرخصة.

عقوبات مشددة في انتظار المتهم

وفقًا للقانون المصري، فإن المتهم يواجه أكثر من تهمة، أبرزها حيازة سلاح ناري آلي بدون ترخيص، وهي جناية تصل عقوبتها إلى السجن المشدد أو المؤبد طبقًا لقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وتعديلاته، خاصة إذا تم استخدام السلاح في مكان عام أو على نحو يهدد الأرواح.

كما تنص المادة 375 مكرر من قانون العقوبات، على أن إطلاق النار في الهواء، حتى وإن لم يُصَب أحد، يُعد من الأفعال المجرّمة التي تُعرّض حياة المواطنين للخطر، وقد تصل العقوبة فيها إلى الحبس لمدة 5 سنوات وغرامة.

وفي حال ثبوت قيادة السيارة أثناء إطلاق النار، فإن المتهم قد يُواجه أيضًا مخالفة مرورية جسيمة تتعلق بالقيادة المتهورة واستخدام السلاح خلال القيادة، ما يُشكل تهديدًا مباشرًا للسلامة العامة.

التحقيقات مستمرة

وتواصل جهات التحقيق المختصة استجواب المتهم، مع التحفظ على السلاح المضبوط واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. ومن المتوقع إحالته إلى النيابة العامة خلال الأيام المقبلة، وسط توقعات بعقوبة مغلظة حال ثبوت الاتهامات.

قسم شرطة القسيمة شمال سيناء مواقع التواصل الاجتماعي

