النيابة تنتدب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق في مطعم شهير بوسط البلد

انتدبت نيابة وسط القاهرة الكلية المعمل الجنائي لبيان سبب حريق نشب في مطعم شهير بمنطقة وسط البلد بالقاهرة، دون وقوع إصابات.

حريق مطعم شهير بوسط البلد

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغا يفيد بنشوب حريق في أحد المطاعم بمنطقة وسط البلد، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإطفاء إلى مكان الحريق.

ومن خلال الفحص وجمع المعلومات، تبين نشوب حريق داخل مطعم شهير دون وقوع إصابات، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

