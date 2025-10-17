الجمعة 17 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

النيابة تنتدب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق في مطعم شهير بوسط البلد

حريق، فيتو
حريق، فيتو

انتدبت نيابة وسط القاهرة الكلية المعمل الجنائي لبيان سبب حريق نشب في مطعم شهير بمنطقة وسط البلد بالقاهرة، دون وقوع إصابات.

حريق مطعم شهير بوسط البلد

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغا يفيد بنشوب حريق في أحد المطاعم بمنطقة وسط البلد، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإطفاء إلى مكان الحريق.

ومن خلال الفحص وجمع المعلومات، تبين نشوب حريق داخل مطعم شهير دون وقوع إصابات، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

النيابة العامة أمن القاهرة مديرية أمن القاهرة الحماية المدنية

الجريدة الرسمية