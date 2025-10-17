حبس المتهم بحمل سلاح أبيض والتلويح به في المعادي

قررت نيابة المعادي الجزئية، حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامه بحمل سلاح أبيض والتلويح به والتلفظ بعبارات خارجة في منطقة المعادي.

فيديو لشخص يحمل سلاحا أبيض بالمعادي

كانت رصدت مديرية أمن القاهرة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى يظهر خلاله أحد الأشخاص يحمل سلاحا أبيض ويقوم بالتلويح به والتلفظ بعبارات خارجة بالقاهرة.

بمواجهته أقر بأن المقطع المشار إليه تم تصويره ونشره منذ عام تقريبًا من قبل نجلى شقيقته بسبب خلافات بينهم حول ملكية شقة سكنية، ونفى علمه بإعادة نشره مرة أخرى.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

