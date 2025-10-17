الجمعة 17 أكتوبر 2025
حوادث

ضبط تشكيل عصابي بتهمة النصب على سيدتين بزعم بيع شقة بمصر الجديدة

ضبط المتهمين، فيتو
 نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في كشف ملابسات بلاغ تقدمت به سيدتان (ربتا منزل) تتهمان فيه أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليهما، والاستيلاء منهما على مبلغ مالي كبير بزعم بيعه شقة سكنية لهما بمنطقة مصر الجديدة.

وبتكثيف التحريات، تبين أن وراء الواقعة عاطل له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم مصر الجديدة، تعاون مع سمسارين لهما سوابق جنائية يقيمان بمحافظتي القاهرة والقليوبية، حيث كوّنوا تشكيلًا عصابيًا تخصص في النصب على المواطنين الراغبين في شراء الشقق، من خلال تحرير عقود بيع ابتدائية وتوكيلات مزورة لإيهام ضحاياهم بملكية العقارات.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت القوات من ضبط المتهمين وبحوزتهم مبالغ مالية من متحصلات نشاطهم الإجرامي، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وامتهانهم هذا الأسلوب الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

الجريدة الرسمية