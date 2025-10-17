الجمعة 17 أكتوبر 2025
التحقيق مع متهمين في قضية فتاتي التوك توك بعد تصويرهما في أوضاع غير لائقة

 قررت الجهات المختصة حجز المتهمين في قضية "فتاتي التوك توك" على ذمة التحقيق، وتفريغ الهاتف المحمول المضبوط بحوزتهما، بعد اتهامهما بقيادة المركبة بملابس خادشة للحياء، وقيام شخص آخر بتصويرهما أثناء قيامهما بأفعال مخالفة للآداب العامة.

بدأت الواقعة عندما ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على المتهمين، الذين كانوا يستقلون مركبة "توك توك" مرتدين ملابس خادشة للحياء، كما تم ضبط الشخص الذي صور الفيديو المتداول.

تفاصيل القبض على الفتاتين بدأت عندما رصدت أجهزة الأمن منشورًا على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن صورًا لفتاتين يستقلان "توك توك" ومرتديتين ملابس غير لائقة، فيما يظهر شخص آخر يصورهما أثناء ارتكاب أفعال تتنافى مع الآداب العامة. وبعد الفحص، تم تحديد موقع المركبة وضبط قائدها، وهو الشخص الذي قام بتصوير ونشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. كما تم ضبط الهاتف المحمول الذي استخدمه في الواقعة.

وبمواجهته، اعترف المتهم بتصوير الفيديو مع صديقتيه على سبيل التسلية، بهدف زيادة المشاهدات على صفحته على مواقع التواصل. تم التحفظ على المركبة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تواصل الجهات المختصة التحقيق في الواقعة.
 

 

مواقع التواصل الاجتماعي وزارة الداخلية ملابس خادشة للحياء

الجريدة الرسمية