محشي وفول نابت بالمجان، الشيخة هالة توزع وجبات طعام على مريدي السيد البدوي (فيديو)

محشي وفول نابت بالمجان..
محشي وفول نابت بالمجان.. الشيخة هالة توزع وجبات طعام

 شهد ضريح السيد البدوي بمدينة طنطا بمحافظة الغربية صباح اليوم الجمعة، توافد الآلاف من المواطنين والمريدين لزيارة الضريح وسط أجواء روحانية مفعمة بالمحبة والكرم تزامنًا مع ختام احتفالات المحافظة بمولد شيخ العرب.

بعد تحريك أسعار الوقود، محافظ الغربية يعتمد التعريفة الجديدة لوسائل النقل

يا أبو اللبايش يا قصب مولد البدوي اتنصب، إقبال على عيدان السكر في مولد شيخ العرب

واستمرت الاحتفالات بالمولد على مدار أسبوع كامل بدأت من يوم الجمعة الماضية وحتى اليوم الجمعة، حيث استقبلت محافظة الغربية خلال تلك الأيام أكثر من مليوني زائر من مختلف محافظات الجمهورية من الدلتا والصعيد للمشاركة في المولد الذي يُعد من أكبر وأشهر الموالد الصوفية في مصر والعالم العربي.

 وفي مشهد يعكس قيم العطاء والخير المرتبطة بالتصوف وأهل البيت قامت الشيخة هالة إحدى المحبات لآل البيت بتوزيع وجبات طعام مجانية على الزائرين والمريدين داخل ساحة المسجد الأحمدي حيث أعدت مجموعة متنوعة من الوجبات شملت المحشي والفول النابت والفراخ وقدمتها بنفسها للمشاركين في أجواء من البهجة والاحتفاء.

وأكدت الشيخة هالة أن ما تقوم به هو "نفحة من نفحات المولد "، وأنها اعتادت على المشاركة في هذا الحدث المبارك كل عام بتقديم الطعام والشراب للمحبين والمريدين دون مقابل ابتغاءً لرضا الله ومحبةً في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم.

ويأتي هذا المشهد ضمن العديد من مظاهر الكرم والعطاء التي تميز أجواء المولد الأحمدي حيث تنتشر موائد الطعام والخدمات المجانية التي يقدمها الأهالي والمتصوفة للزائرين في صورة تجسد روح المحبة والإنسانية المتجذرة في وجدان الشعب المصري.

