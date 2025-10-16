يا أبو اللبايش يا قصب مولد البدوي اتنصب، إقبال على عيدان السكر في مولد شيخ العرب

تحت شعار "يا أبو اللبايش يا قصب" احتفل الآلاف من الزوار بمولد السيد البدوي في مدينة طنطا حيث يعدّ هذا الحدث من أبرز المناسبات الروحية والثقافية في مصر.

وتوافد المحتفلون إلى ساحة مولد السيد البدوى محاطين ببائعي القصب "اللبايش" التقليدي الذي يعتبر رمزًا للسعادة والفرح في هذه المناسبة يُحضّر المشروب من عصير قصب ويُعتبر رفيقًا لا غنى عنه في أجواء الاحتفال حيث يجسد روح التآلف والمشاركة.

أعرب العديد من الزوار عن حبهم لطقوس مولد السيد البدوي مشيرين إلى أن شراء القصب يضيف لمسة من السعادة ويعزز أجواء الفرح.

وقال أحد المحتفلين: "لا يكتمل المولد بدون "اللبايش" فهو يذكّرنا بأيام الطفولة ويجمعنا مع الأحبة".

كما استمتع الحضور بأهازيج المداحين وفقرات متنوعة تعكس التراث المصري الأصيل.

تُعدّ احتفالات مولد السيد البدوي مناسبة لتجديد الروحانية وتعزيز قيم المحبة والتسامح بين الناس مما يجعلها فعالية لا تُنسى في قلوب الجميع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.