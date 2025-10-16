الجمعة 17 أكتوبر 2025
يا أبو اللبايش يا قصب مولد البدوي اتنصب، إقبال على عيدان السكر في مولد شيخ العرب

يا ابو اللبايش يا
يا ابو اللبايش يا قصب مولد البدوى اتنصب

تحت شعار "يا أبو اللبايش يا قصب" احتفل الآلاف من الزوار بمولد السيد البدوي في مدينة طنطا حيث يعدّ هذا الحدث من أبرز المناسبات الروحية والثقافية في مصر.

في أجواء روحانية بطنطا، محافظ الغربية ووزير الأوقاف يشهدان احتفالية مولد السيد البدوي

بعد السخرية من صورته، من هو "السيد المسكين" الملازم لباب السيد البدوي؟

وتوافد المحتفلون إلى ساحة مولد السيد البدوى محاطين ببائعي القصب "اللبايش" التقليدي الذي يعتبر رمزًا للسعادة والفرح في هذه المناسبة يُحضّر المشروب من عصير قصب ويُعتبر رفيقًا لا غنى عنه في أجواء الاحتفال حيث يجسد روح التآلف والمشاركة.

أعرب العديد من الزوار عن حبهم لطقوس مولد السيد البدوي مشيرين إلى أن شراء القصب يضيف لمسة من السعادة ويعزز أجواء الفرح.

وقال أحد المحتفلين: "لا يكتمل المولد بدون "اللبايش" فهو يذكّرنا بأيام الطفولة ويجمعنا مع الأحبة".

 

كما استمتع الحضور بأهازيج المداحين وفقرات متنوعة تعكس التراث المصري الأصيل.

تُعدّ احتفالات مولد السيد البدوي مناسبة لتجديد الروحانية وتعزيز قيم المحبة والتسامح بين الناس مما يجعلها فعالية لا تُنسى في قلوب الجميع.

الجريدة الرسمية