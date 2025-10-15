العقرب والأسد بـ 10 جنيهات، طقوس رسم الحنة في مولد السيد البدوي على الطريقة السودانية (فيديو)

في قلب ساحة المسجد الأحمدي بمدينة طنطا حيث تتعانق أصوات الذكر مع رائحة البخور وأجواء المولد التي لا تشبه سواها تتلألأ النقوش السودانية على أيدي الزائرات في مشهد يجمع بين الفن والتراث والروحانيات.

وسط زحام الزوار وبهجة المريدين تجلس زينب وهاجر فتاتان قدمتا من السودان خصيصى لموسم مولد السيد البدوي يحملان أدوات الحنة ودفء التراث السوداني وتضعان على الأرض أدوات بسيطة منها أنبوب الحنة وبعض الزيوت وألبوم صور لأشكال النقوش وتبدآن في استقبال السيدات والفتيات اللاتي يتهافتن عليهن لرسم "العقرب" و"الأسد" و"النخلة" على الأيدي والأرجل مقابل 10 جنيهات فقط.

تقول زينب بابتسامة:إحنا بنجي كل سنة للمولد الناس هنا بتحب رسومات الحنة السوداني لأنها غامقة وتفضل فترة طويلة والرموز عندنا ليها معاني.. العقرب للحماية والأسد للقوة والشجاعة.

أما هاجر فتوضح أن أغلب الزبائن من الفتيات الصغيرات والعرائس الجدد ويحرصن على تجربة النقوش السودانية لما تحمله من طابع مميز وجمال فريد. تضيف: إحنا بنحس إننا وسط أهلنا في طنطا.. الناس بتحبنا وبتحب شغلنا والمولد فرصة تجمع كل الثقافات في مكان واحد.

طقوس الحنة هنا لا تقتصر على التجميل فقط بل تمتزج بالفرحة والذكر والدعاء فكل نقشة تحمل حكاية وكل ضحكة تمتد على أنغام المديح والأناشيد التي تملأ المكان حتى ساعات الفجر.

وفي زوايا الساحة تمتد صفوف النساء ينتظرن دورهن في رسم الحنة بين من تختار شكل القلب أو العقرب أو الطاووس وبين من تكتفي بخطوط رفيعة تحاكي الرموز القديمة التي ورثتها زينب وهاجر عن أمهاتهن وجداتهن.

في مولد السيد البدوي تتحول الحنة السودانية إلى جسر من المحبة بين مصر والسودان يجسد عمق الروابط الشعبية ووحدة العادات رغم اختلاف اللهجات والملابس لتظل طنطا في المولد ساحة تجمع القلوب قبل الأيدي المرسومة بالحنة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.