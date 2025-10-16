مولد سيدي أحمد البدوي يجذب مليوني زائر إلى طنطا في الليلة الختامية (فيديو)

شهدت مدينة طنطا بمحافظة الغربية مساء اليوم، توافدًا غير مسبوق من الزوار والمريدين من مختلف محافظات الجمهورية لحضور الليلة الختامية لمولد السيد البدوي والذى يُعد أحد أكبر الموالد الصوفية في مصر والعالم العربي.

وامتلأت ساحة المسجد الأحمدي والشوارع المحيطة عن آخرها حتى أصبحت حركة السير شبه متوقفة وسط أجواء روحانية ومظاهر احتفالية مميزة عبّر عنها الأهالي بقولهم: «ترش الملح مينزلش» في إشارة إلى الزحام الشديد وكثافة الحضور.

وقدرت الأجهزة التنفيذية والأمنية بمحافظة الغربية أعداد الزائرين بأكثر من مليوني شخص توافدوا على المدينة منذ الصباح الباكر وحتى الساعات الأولى من الفجر للمشاركة في حلقات الذكر والإنشاد الديني وموائد الطعام المجانية التي تُقام حبًا في أل البيت.

كما شاركت الطرق الصوفية بعشرات السرادقات التي أقامت حلقات الذكر والمدائح النبوية وسط تأمين مكثف من مديرية أمن الغربية، وانتشار سيارات الإسعاف والمرافق والخدمات الطبية تحسبًا لأي طارئ.

وأكد عدد من الزائرين أن أجواء المولد هذا العام اتسمت بالتنظيم الجيد مع توافر الخدمات والتسهيلات للوافدين بينما وصف آخرون الليلة الختامية بأنها «ليلة في حضرة الولي الكبير» تفيض بالمحبة والروحانية.

