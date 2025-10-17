سألني أحد المريدين المحبين قائلًا: شيخي جاء في هدي الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال “الدين النصيحة.. قيل لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولعامة المسلمين وخاصتهم”، فهل من نصيحة كافية شافية كافية أنتفع بها أنا وغيري؟

فأجبته: نعم يا بني الدين النصيحة، وها هي نصيحتي لك ولكل المسلمين وأحبتي في الله تعالى وهي خالصة من القلب، ابتغاء وجه الله تعالى الكريم.. إخواني وأحبتي في الله تعالى: أوصيكم أولًا بتقوى الله عز وجل، والزموا خط الاستقامة وكونوا مصدر خير ونفع ورحمة وبركة للعباد.. أطيعوا الله تعالى ورسوله واستحوا من أن يراكم سبحانه وأنتم على معصية..

وتأدبوا بأدب القرآن وتخلقوا بأخلاق سيد الأنام الحبيب المصطفى العدنان على حضرته وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم السلام.. والزموا مودة أهل البيت الأطهار، ففي مودتهم الخير والفضل الكثير امتثالًا لأمر الرحمن “قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ ۗ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ”..

وأجلوا وعظموا علماءكم.. ووقروا كبيركم.. وارحموا صغيركم.. وأنزلوا الناس منازلهم.. أطعموا الجائع.. واكسوا العريان.. وأعطفوا على اليتيم وامسحوا برأسه.. وواسوا الفقير والأرملة والمسكين والسائل والغارم وابن السبيل..

وعليكم بصلة أرحامكم والإحسان إلى جيرانكم.. وعليكم بجبر خواطر العباد فمن جبر بالخاطر نجاه الله تعالى من المخاطر وجبر بخاطره.. استروا ولا تفضحوا.. اكتموا السر وأدوا الأمانات إلى أهلها.. وتجنبوا الكذب والخيانة وعليكم بالصبر على البلاء والشكر على النعماء والرضا بالقضاء..

والتسليم لله تعالى في أمره سبحانه ونهيه وحكمه وقضائه سبحانه وتعالى.. انشروا الخير والسلام.. بثوا الأمل والرجاء في الله تعالى في النفوس، ولا تقنطوا أحد من رحمة الله سبحانه.. مدوا يد العون والمساعدة لكل محتاج.. تجاوزا عن الأخطاء والزلات وكونوا من الكاظمين الغيظ العافين عن الناس..

وأحسنوا النوايا والظن.. كونوا دعاة للخير وتمنوه لغيركم.. تواضعوا لبعض.. اجتنبوا الغيبة والنميمة وأخلصوا النصح لله.. أقصدوا الله تعالى في كل ما يصدر عنكم من قول وعمل وابتغوا وجهه جل جلاله الكريم في أعمالكم.. وكونوا من أهل البر والإحسان..

وتذكروا “إِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ” و"لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ ۖ"، اصدقوا مع الله عز وجل حتى يصدقكم.. لا تغفلوا عن طاعة الله عز وجل وذكره.. لا تحسدوا أحدا على خير قدره الله له وقولوا دوما عند رؤية نعمة على أحد: بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وصلوا على رسول الله..

وأكثروا من قول لا إله إلا الله.. ومن الاستغفار والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله.. حافظوا على طهارة الأجساد والقلوب.. حافظوا على الوضوء فهو سلاح المؤمن.. تقلبوا دومًا في معية الله تعالى فلا تمشوا ولا تناموا ولا تستيقظوا إلا على ذكر..

وكونوا مستعدين دومًا للقاء الله تعالى.. جاهدوا أنفسكم بمخالفة الأهواء والشهوات وأسعوا لتزكيتها حتى تكونوا من أهل الفلاح “قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا (9) وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا”..

وفي الختام عليكم بالصدق والإخلاص.. وأخلصوا أعمالكم وعبادتكم لله ونزهوا أنفسكم من التطلع إلى الأجر والمكافأة والثواب.. ولتكن عبادتكم ابتغاء وجه الله “وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ”.. “أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ”.. عليكم بالزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة.. واحذروا من الشيطان ولا تتبعوا خطواته.. وأعدوا أنفسكم للقاء ربكم سبحانه وتعالى واجتهدوا أن يكن اللقاء لقاء الحبيب بحبيبه..

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.