تمخض الجبل فولد فأرا

عن أبي عبد السلام، عن ثوبان، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل: أو عن قلة نحن يومئذ يارسول الله؟ قال: بل أنتم كثرة وقد أصابكم الوهن، قال قائل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا ومخافة الموت” صدق رسول الله صلى الله على حضرته وعلى آله وصحبه وسلم..

فهذا للإسف هو واقع العالم الإسلامي المرير الآن ومنذ زمن بعيد.. عزيزي القارئ أبدأ مقالي بهذا الحديث بعد أن شاهدنا واستمعنا لكلمات زعماء وملوك ورؤساء العالم العربي والإسلامي في قمة الدوحة، في وقت تعالت لدينا الآمال والأحلام والطموحات وللأسف كانت القرارات الصادرة مخيبة لآمال الشعوب العربية والإسلامية.

كنا ننتظر ونتوقع أشياء كثيرة، أولا: اتخاذ قرار بمقاطعة آمريكا وإسرائيل والدول الحليفة لهما.. ثانيا: طرد سفراء تلك الدول وقطع العلاقات الدبلوماسية، وقطع العلاقات والمعاملات التجارية.. ثالثا: إلغاء أي إتفاقات مبرمة مع الكيان الصهيوني ومن يدعمه..

رابعا: اتخاذ قرار بتفعيل فكرة السيد الرئيس التي طرحها في عام الفين وخمسة عشر بإنشاء جيش عربي موحد يستطيع أن يواجه الدول المعادية.. خامسا: إعطاء إسرائيل مهلة ٢٤ ساعة للخروج من غزة مع طرد وترحيل القواعد الأمريكية بالدول العربية والإسلامية.. سادسا: وقف تصدير البترول للدول المعادية كما حدث في أكتوبر 1973..

سابعا: إلغاء التعامل بالدولار بين الدول العربية والإسلامية والمعاملات بالعملة المحلية أو عمل عملة مشتركة موحدة للعالم العربي على الأقل.. ثامنا: إغلاق السفارات والقنصليات للدول المعادية..

كنا ننتظر الكثير والكثير من هذه القمة. هذا ودون مجاملة نتقدم بكل تقدير وفخر وإعزاز والإحترام لرسائل السيد الرئيس التي أرسلها للعالم أجمع وللشعب الإسرائيلي في كلمته التي ألقاها بالمؤتمر..

وفي الختام أوجه عدة أسئلة للسادة الملوك والأمراء والرؤساء وحكام العرب والمسلمين: إلى متى نشجب ونندد ونستكر دون أن يكون لنا موقف جرئ بطولي حازم؟ وإلى متى ينتابكم حال الرضوخ والتسليم بالأمر الواقع؟ إلى متى ستظلون متفرقين متناحرين مختلفين الكل يبحث عن مصالحه الخاصة؟

إلى متى..؟ إلى متى؟ وفي الختام تحيا مصر ويعيش إبنها البار الوطني الحر المصري الأصيل الزعيم البطل عبد الفتاح السيسي حفظه الله تعالى..

