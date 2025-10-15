الخميس 16 أكتوبر 2025
الأهلي يوفر أتوبيسات مجانية لنقل الأعضاء للمشاركة في انتخابات النادي

قررت إدارة الأهلي توفير عدد كبير من الأتوبيسات المجانية لنقل الأعضاء من فروع النادي في مدينة نصر والشيخ زايد والقاهرة الجديدة إلى مقر الجزيرة، للمشاركة في الانتخابات التي تُجرى يوم 31 أكتوبر الجاري لانتخاب مجلس إدارة جديد يتولى مقاليد الأمور خلال السنوات الأربع القادمة.

جاء قرار إدارة الأهلي بتوفير الأتوبيسات للأعضاء من كافة الفروع ذهابًا وإيابًا، للتيسير عليهم والعمل على راحتهم للمشاركة في اجتماع الجمعية العمومية حتى يكتمل النصاب القانوني ويتم اختيار مجلس جديد. يذكر أنه يشترط حضور 5 آلاف عضو على الأقل ليكتمل النصاب وفقًا للائحة النظام الأساسي للنادي.

المرشحين لانتخابات الأهلي

وتشمل أسماء المرشحين كل من:

محمود الخطيب (مقعد الرئيس)

ياسين منصور (مقعد النائب)

خالد مرتجي (مقعد أمانة الصندوق).

وللعضوية فوق السن: طارق قنديل - محمد الغزاوي - محمد الدماطي - محمد الجارحي - سيد عبد الحفيظ - أحمد حسام عوض - حازم هلال - حسن طنطاوي - أحمد شريف.

وللعضوية تحت السن: إبراهيم العامري - رويدا هشام.

وكان أحمد الحيوان، ومنار سعيد المرشحين على عضوية مجلس إدارة النادي الأهلي، أعلنا انسحابهما من انتخابات الأهلي حفاظا على وحدة واستقرار النادي.

