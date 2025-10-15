الأهلي يوفر أتوبيسات مجانية لنقل الأعضاء للمشاركة في انتخابات النادي

قررت إدارة الأهلي توفير عدد كبير من الأتوبيسات المجانية لنقل الأعضاء من فروع النادي في مدينة نصر والشيخ زايد والقاهرة الجديدة إلى مقر الجزيرة، للمشاركة في الانتخابات التي تُجرى يوم 31 أكتوبر الجاري لانتخاب مجلس إدارة جديد يتولى مقاليد الأمور خلال السنوات الأربع القادمة.

جاء قرار إدارة الأهلي بتوفير الأتوبيسات للأعضاء من كافة الفروع ذهابًا وإيابًا، للتيسير عليهم والعمل على راحتهم للمشاركة في اجتماع الجمعية العمومية حتى يكتمل النصاب القانوني ويتم اختيار مجلس جديد. يذكر أنه يشترط حضور 5 آلاف عضو على الأقل ليكتمل النصاب وفقًا للائحة النظام الأساسي للنادي.

المرشحين لانتخابات الأهلي

وتشمل أسماء المرشحين كل من:

محمود الخطيب (مقعد الرئيس)

ياسين منصور (مقعد النائب)

خالد مرتجي (مقعد أمانة الصندوق).

وللعضوية فوق السن: طارق قنديل - محمد الغزاوي - محمد الدماطي - محمد الجارحي - سيد عبد الحفيظ - أحمد حسام عوض - حازم هلال - حسن طنطاوي - أحمد شريف.

وللعضوية تحت السن: إبراهيم العامري - رويدا هشام.

وكان أحمد الحيوان، ومنار سعيد المرشحين على عضوية مجلس إدارة النادي الأهلي، أعلنا انسحابهما من انتخابات الأهلي حفاظا على وحدة واستقرار النادي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.