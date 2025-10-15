تعرف على أفراد الجهاز الفني للأهلي بقيادة توروب بعد ظهورهم في المران الأول

بدأ الجهاز الفني الجديد للفريق الأول بالنادي الأهلي، بقيادة الدنماركي ييس توروب مهمته رسميا مع الفريق، حيث قاد مران الأحمر اليوم الأربعاء، استعدادا لمواجهة إيجل نوار في دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان النادي الأهلي قد أعلن عن التعاقد مع ييس توروب لمدة موسمين ونصف خلفا للإسباني خوسيه ريبيرو الذي رحل لسوء النتائج.

وقاد توروب مرانه الأول مع الأهلي رفقة كل من جون مولبي وايمري سابيتش المساعدين وكاي ستيفانسن مدرب حراس المرمى وجاكوب ويليام المعد البدني، بينما لم يصل محلل الأداء إلى القاهرة حتى الان.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة إيجل نوار البورندي في ذهاب دور الـ32 من منافسات دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وإيجل نوار

تقام مباراة الأهلي أمام نادي إيجل نوار البوروندي في الرابعة عصر يوم السبت الموافق 18 أكتوبر الجاري، على ملعب إنتواري بالعاصمة بوجمبورا.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الأهلي إلى بوروندي غدا الخميس 16 أكتوبر، برئاسة محمد شوقي، عضو مجلس إدارة النادي، على متن طائرة خاصة لتجنب الإرهاق وضمان أفضل استعداد ممكن قبل المواجهة المرتقبة.

وتشهد المباراة الظهور الرسمي الأول للمدير الفني الدنماركي ييس توروب، الذي تولى مؤخرا القيادة الفنية للفريق بعقد يمتد لعامين ونصف.

وتأهل فريق إيجل نوار إلى دور الـ32 بعد تخطي نظيره فريق أساس تيليكوم الجيبوتي في مجموع لقائي الذهاب والعودة بالدور التمهيدي الأول.

