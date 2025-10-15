الخميس 16 أكتوبر 2025
ييس توروب يعلن قائمة الأهلي لمواجهة إيجل نوار في دوري أبطال إفريقيا

أعلن ييس توروب، المدير الفني الجديد للفريق الأول بالنادي الأهلي، قائمة الفريق، استعدادا لمواجهة إيجل نوار في دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة إيجل نوار البورندي في ذهاب دور الـ32 من منافسات دوري أبطال إفريقيا. 

قائمة الأهلي لمواجهة إيجل نوار

موعد مباراة الأهلي وإيجل نوار

تقام مباراة الأهلي أمام نادي إيجل نوار البوروندي في الرابعة عصر يوم السبت الموافق 18 أكتوبر الجاري، على ملعب إنتواري بالعاصمة بوجمبورا.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الأهلي إلى بوروندي غدا الخميس 16 أكتوبر، برئاسة محمد شوقي، عضو مجلس إدارة النادي، على متن طائرة خاصة لتجنب الإرهاق وضمان أفضل استعداد ممكن قبل المواجهة المرتقبة.

وتشهد المباراة الظهور الرسمي الأول للمدير الفني الدنماركي ييس توروب، الذي تولى مؤخرا القيادة الفنية للفريق بعقد يمتد لعامين ونصف. 

وتأهل فريق إيجل نوار إلى دور الـ32 بعد تخطي نظيره فريق أساس تيليكوم الجيبوتي في مجموع لقائي الذهاب والعودة بالدور التمهيدي الأول.

الجريدة الرسمية