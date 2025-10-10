الجمعة 10 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

مقالات مختارة

المرحلة القادمة لخطة ترامب

السؤال الذي شغل الناس بعد البدء بتنفيذ المرحلة الأولى لخطة ترامب هو: هل يتم تنفيذ المرحلة الثانية، ثم الثالثة.. فإن المرحلة الأولى بعد إعلان حماس استعدادها للإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين في غزة تعد أسهل بكثير من المرحلة الثانية لأنها تتعلق بالتعامل مع سلاح حماس وانسحاب قوات الاحتلال من أكثر من نصف مساحة القطاع.

 

وحماس أعلنت أنها لن تسلم سلاحها إلا بعد إقامة الدولة الفلسطينية والتي لا توجد بالخطة في المدى المنظور.. بينما الاسرائيليون ربطوا انسحاب قوات الاحتلال من أراضي القطاع بتسليم حماس لسلاحها.. وبالتالي المرحلة التالية أصعب وتحتاج مفاوضات طويلة وعسيرة.

 

أما المرحلة الثالثة والتي تتعلق بحكم غزة فإن دول عربية التوافق على ما تضمنته خطة ترامب بشأنه، وقد طرحت مصر في خطتها البديلة أن يتولى الحكم لجنة من التكنوقراط مرتبطة بالسلطة الفلسطينية ولم تتضمن فرض وصاية أجنبية على القطاع.

 

بينما المرحلة الثالثة وهي تتعلق بإعادة الإعمار فإنها ليست سهلة كما يتوقع البعض لأنها لا يمكن أن تبدأ إلا بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من كل القطاع، وقبل ذلك ضمان استدامة وقف إطلاق النار.

وقف الحرب إلى حين!

التضخم وانخفاضه!

وهكذا ثمة مشكلات عديدة تعترض تنفيذ المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة من خطة ترامب.. ويخشى البعض أن يفتر حماس ترامب لاستكمال تنفيذ خطته بعد عدم حصوله على جائزة نوبل للسلام.. ولذلك لا يجب أن تفتر ضغوط العرب على ترامب ليستمر فى تنفيذ خطته بعد تعديلها لتصير مقبولة عربيا وفلسطينيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إقامة الدولة الفلسطينية السلطة الفلسطينية المحتجزين الإسرائيليين في غزة سلاح حماس قوات الاحتلال وقف الحرب إسرائيل فيتو بوابة فيتو الكاتب الصحفي عبدالقادر شهيب

مواد متعلقة

أهم من الملاعب!

احتياطي النقد الأجنبي

ترامب يتراجع!

حماس وترامب

تعديل خطة ترامب!

ads

الأكثر قراءة

مارسيل كولر يوجه رسالة خاصة بعد تأهل منتخب مصر إلى كأس العالم 2026

رفعت فياض يكتب: تزوير فاضح فى درجات القبول بجامعة بى سويف الأهلية ـ قبول طلاب بالطب وطب الأسنان والآداب بالمخالفة حتى وصلوا للسنة الثالثة

إلى صعيد غزة، آلاف النازحين يعودون للمدينة المنكوبة (بث مباشر)

سبب غياب محمد يوسف عن مؤتمر الأهلي لتقديم سوروب

السودان وموريتانيا يتعادلان سلبيا في تصفيات كأس العالم

منتخب السنغال يكتسح جنوب السودان بخماسية في تصفيات كأس العالم

ماريا كورينا ماتشادو تهدي جائزة نوبل للسلام لترامب

أول إجراء لـ ياس سوروب مدرب الأهلي بعد تواجده في التتش(فيديو)

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

تعرف على سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

الصغرى بالقاهرة 21 والخريف يرطب "حر الصعيد"، درجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر

انخفاض الردة والذرة، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

ماريا كورينا ماتشادو.. الفائزة بجائزة نوبل للسلام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بالدليل من السنة النبوية، حكم الاستعانة بالبشر ومدى اعتباره شركا بالله

أفضل الأدعية في ساعة الإجابة يوم الجمعة

تفسير حلم الشراء في المنام وعلاقته بفرصة عمل جديدة

المزيد
الجريدة الرسمية