ترامب في شرم الشيخ!

توجيه الدعوة للرئيس ترامب لحضور توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة تعد خطوة ذكية للعديد من الأسباب.. فهو يلبي توجيه هذه الدعوة، بعد أن صدم بعدم حصوله على جائزة نوبل للسلام، بعد أن جاهر برغبته الشديدة في الحصول عليها، بذلك سيكون حضوره توقيع اتفاق المرحلة الأولى لخطته لانهاء حرب غزة بعض التعويض له عن صدمة نوبل..

فهو سيكون محط إهتمام إعلامي واسع، وعالميا وستتاح له الفرصة ليفاخر ويتباهى بما فعل لوقف الحرب والإفراج عن المحتجزين الاسرائيليين في غزة، وهذا من شأنه أن يشجعه على بذل الجهد، لآن يصير وقف إطلاق النار مستداما.



أما بالنسبة لنا فإن الاحتفال علنا وفي حضور الرئيس الأمريكي هـو إعلان بأنه يضمن عدم استئناف نتنياهو الحرب البشعة ضد أهل غزة، وأن الحرب لن تستأنف مرة أخرى لأنها إذا استؤنفت مجددا سيشكل هذا إحراجا له شخصيا..

خاصة وأنه لن يشهد وحده الإحتفال بتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار، وإنما سوف يشاركه عدد من القادة.. أي أن الاحتفال سيكون بمثابة قمة عالمية، وإن كان لم يعرف بعد قادة الدول التى سوف تشارك فيها.



ولكن في ذات الوقت يجب أن نضع في اعتبارنا أننا أمام رئيس يتراجع عما يقوله ويتخذه من قرارات.. فهو خرج من لقاء بوتين يروج لقرب إنهاء حرب أوكرانيا، وبعدها بأيام قليلة هدد روسيا بعقوبات اقتصادية جديدة، لأنها لا تريد وقف الحرب!

ولذلك ينبغى أن نستمر في الضغط على ترامب، لكى يجبر نتنياهو على الاحتفاظ بوقف الحرب قائما والانتقال إلى إعادة إعمار القطاع.

