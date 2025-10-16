الخميس 16 أكتوبر 2025
"تعليم دمياط" تنظم احتفالية بمناسبة انتصارات أكتوبر (صور)

انطلقت الأناشيد وتعالت التصفيقات، لتعلن مديرية التربية والتعليم بدمياط واحدة من أضخم وأجمل الاحتفالات الوطنية التي تجسد روح أكتوبر المجيدة، في مشهد مهيب جمع بين الفخر والانتماء والإبداع الفني.

شهد مسرح المركز الاستكشافي بدمياط الجديدة احتفالية باهرة بمناسبة الذكرى الـ 52 لانتصارات أكتوبر، ضمن سلسلة من الفعاليات التي تنظمها المديرية لغرس قيم الوطنية والفداء في نفوس الطلاب.
 

برعاية المحافظ وإشراف وكيل الوزارة

جاءت الاحتفالية تحت رعاية الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، وإشراف ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم، وسط حضور مكثف من القيادات التعليمية، الذين تابعوا بكل فخر عروض الطلاب التي أكدت أن روح أكتوبر ما زالت تنبض في قلوب أبناء دمياط.

وخلال كلمته التي القاها نيابة عنه إيهاب النشرتي، أكد وكيل الوزارة أن انتصارات أكتوبر ليست مجرد ذكرى، بل هي درس خالد في العزيمة والإصرار، ورسالة متجددة لكل جيل بأن مصر لا تهزم ما دام فيها رجال يؤمنون بالوطن.

 

فقرات فنية أبهرت الحضور

لم تكن الكلمات وحدها لسان حال الاحتفالية، بل جاء الابداع الطلابي ليحكي القصة من جديد، من خلال عروض استعراضية غنائية ولوحات فنية جسدت بطولات الجيش المصري وتضحياته.


فقد ابدع طلاب مدارس دمياط في تقديم فقرات جمعت بين الأغنية الوطنية، والاستعراض العسكري، والرموز التاريخية، في لوحة فنية متكاملة اضفت على القاعة أجواء من الفخر والاعتزاز.


 

إشراف دقيق وصقل فني متميز

جاء هذا النجاح ثمرة جهود كبيرة لتوجيه الخدمات التعليمية بمديرية التعليم، تحت اشراف الدكتورة ايناس عبد الخالق مدير عام الشؤون التنفيذية والخدمات التعليمية، التي قادت فريقها لاعداد وتدريب الطلاب المشاركين على اعلى مستوى من الاتقان والاحترافية.

 

مشهد ختامي يعانق الوجدان

واختتمت الاحتفالية وسط تصفيق حار ودموع فخر من الحضور، بعدما تحولت القاعة الى موجة من الانتماء والعزة، ردد فيها الجميع بصوت واحد:
"تحيا مصر.. عمار يا مصر"

