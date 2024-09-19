الخميس 19 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

أطعمة ومشروبات تحافظ على صحة القلب (فيديو)

أمراض القلب
أمراض القلب

أمراض القلب أصبحت منتشرة فى عصرنا الحالى بين الكبار والصغار نتيجة أسلوب الحياة الخاطئ ونظام التغذية القائمة على المقليات والمسبكات وقلة الحركة.

ولأن الوقاية خير من العلاج، ينصح الخبراء دائما باتباع نظام حياة سليم يعزز من صحة القلب ويحمى من جميع أمراض القلب.

يقول الدكتور إسلام أحمد اخصائي التغذية العلاجية، فى مداخلة هاتفية ببرنامج 8 الصبح المذاع عبر فضائية dmc، إن أساس صحة القلب هى اتباع نظام حياة سليم وصحى وهو اضمن حل لتجنب جميع أمراض القلب.

وأضاف أحمد، أن هناك أطعمة ومشروبات تحافظ على صحة القلب، منها:-

  • الأسماك الزيتية التى تحتوى على الدهون الصحية مثل السلمون والتونة والماكريل والسردين والبساريا.
  • الحبوب الكاملة مثل البرغل والفريد والشوفان حيث تحتوى على الألياف الغذائية والعناصر الغذائية المهمة التي تعزز من صحة القلب.
  • الخضروات والفاكهة الطازجة التى تمد الجسم بالعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها.
  • المكسرات بأنواعها حيث يجب إدراجها ضمن النظام الغذائي يوميا حفاظا على صحة القلب.
  • البقوليات بأنواعها فهى تعزز من صحة القلب.
  • يجب أن تحتوى الوجبات الرئيسية على جميع العناصر الغذائية مثل البروتين والكربوهيدرات والبقول والحبوب. الخضراوات والفاكهة فطبق السلطة أساسى فى جميع الوجبات الغذائية.

وتابع، أن هناك عدة نصائح يجب اتباعها يوميا حفاظا على صحة القلب، منها:-

  • ممارسة الرياضة يوميا.
  • شرب الماء الوفير يوميا من 2 إلى 3 ليتر.
  • ممارسة تمارين التنفس.
  • الابتعاد عن الوجبات السريعة والمقليات.
  • محاولة تجنب الضغوط النفسية والعصبية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

صحة القلب أمراض القلب أطعمة ومشروبات تحافظ على صحة القلب الدكتور إسلام أحمد صحة الصحة

مواد متعلقة

لمرضى السكر، كيفية الحماية من الإصابة بجلطات القلب

الصحة: نجاح الفريق الطبي بمعهد القلب القومي بإجراء قسطرة معقدة باستخدام جهاز الإيكمو

احذروا الجلطات، جمال شعبان يوجه رسالة للطلاب وأولياء الأمور بعد نتيجة الثانوية العامة

أبرزها الجلطات، أسباب وأعراض ضعف الدورة الدموية

الأكثر قراءة

حسناء إيطاليا وشقة مشبوهة في بودابست، أسرار جديدة وراء توريد أجهزة البيجر لحزب الله (صور)

بعد بيان النادي الأهلي، اللاعبون الأقرب لتجديد عقودهم

قرار قضائي جديد بشأن المتهمين في حادث قطاري الزقازيق

أول تحرك برلماني بعد ارتفاع أسعار أسطوانة البوتاجاز

طلب عاجل من دفاع اللاعب أحمد ياسر المحمدي بشأن محاكمته

المحكمة تستجيب لدفاع أحمد ياسر المحمدي

رئيس الوزراء يصدر 8 قرارات جديدة، تعرف عليها

نداء عاجل من الفنانة بشرى للتحقيق في هذا الأمر وتحذر

ads

منوعات

المزيد

اكتشاف انبعاث بطول 23 مليون سنة ضوئية من ثقب أسود فائق الكتلة

بعد التيجانية، الطريقة الكركرية تثير الجدل في مصر بملابسها وحركاتها الغريبة (فيديو)

عدد قياسي لطلبات المشاركة في مسابقة ملكة جمال روسيا

تصل إلى 3 آلاف جنيه، أسعار الشنط المدرسية في الأسواق (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأرز المحلي اليوم الخميس 19-9-2024 في الأسواق

تعرف على أسعار الدواجن اليوم الخميس 19- 9- 2024 في الأسواق

أسعار الألومنيوم اليوم الخميس 19 سبتمبر 2024 في الأسواق

20 ألف جنيه، احجز شقة كاملة التشطيب بالإسكان الاجتماعي

المزيد

انفوجراف

أهمية وجبة الإفطار لطلاب المدارس مع بداية العام الدراسي (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء الثبات على الهداية، تفسير الشعراوي للآية 8 بسورة آل عمران (فيديو)

هل رجم الشياطين كان موجودا قبل بعثة النبي؟

تفسير حلم الهروب من النار في المنام وعلاقته بالتغلب على الصعوبات

المزيد
الجريدة الرسمية