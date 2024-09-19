أطعمة ومشروبات تحافظ على صحة القلب (فيديو)

أمراض القلب أصبحت منتشرة فى عصرنا الحالى بين الكبار والصغار نتيجة أسلوب الحياة الخاطئ ونظام التغذية القائمة على المقليات والمسبكات وقلة الحركة.

ولأن الوقاية خير من العلاج، ينصح الخبراء دائما باتباع نظام حياة سليم يعزز من صحة القلب ويحمى من جميع أمراض القلب.

يقول الدكتور إسلام أحمد اخصائي التغذية العلاجية، فى مداخلة هاتفية ببرنامج 8 الصبح المذاع عبر فضائية dmc، إن أساس صحة القلب هى اتباع نظام حياة سليم وصحى وهو اضمن حل لتجنب جميع أمراض القلب.

وأضاف أحمد، أن هناك أطعمة ومشروبات تحافظ على صحة القلب، منها:-

الأسماك الزيتية التى تحتوى على الدهون الصحية مثل السلمون والتونة والماكريل والسردين والبساريا.

الحبوب الكاملة مثل البرغل والفريد والشوفان حيث تحتوى على الألياف الغذائية والعناصر الغذائية المهمة التي تعزز من صحة القلب.

الخضروات والفاكهة الطازجة التى تمد الجسم بالعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها.

المكسرات بأنواعها حيث يجب إدراجها ضمن النظام الغذائي يوميا حفاظا على صحة القلب.

البقوليات بأنواعها فهى تعزز من صحة القلب.

يجب أن تحتوى الوجبات الرئيسية على جميع العناصر الغذائية مثل البروتين والكربوهيدرات والبقول والحبوب. الخضراوات والفاكهة فطبق السلطة أساسى فى جميع الوجبات الغذائية.

وتابع، أن هناك عدة نصائح يجب اتباعها يوميا حفاظا على صحة القلب، منها:-

ممارسة الرياضة يوميا.

شرب الماء الوفير يوميا من 2 إلى 3 ليتر.

ممارسة تمارين التنفس.

الابتعاد عن الوجبات السريعة والمقليات.

محاولة تجنب الضغوط النفسية والعصبية.