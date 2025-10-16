أزمة أبو زهرة تتكرر، رسالة مهمة من توفيق عكاشة لرئيس الوزراء بشأن وقف المعاشات

أكد الإعلامي توفيق عكاشة أنه سيوجه رسالة هامة إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن ما وصفه بـ " التهريج الإداري"، الذي تشهده هيئة التأمينات والمعاشات، بحسب وصفه.

توفيق عكاشة يوجه رسالة لرئيس الوزراء بشأن التأمينات والمعاشات

وأوضح توفيق عكاشة أن المشكلة التي واجهها الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، بشأن انقطاع صرف معاشه، تكررت مع والدة عكاشة، والتي تبلغ من العمر 80 عامًا، مؤكدًا أنه سيبعث رسالته المصورة بهذا الشأن لرئيس الوزراء.

وقال توفيق عكاشة، عبر منصة "إكس"، في رسالته لرئيس الوزراء: "سوف أبعث برسالة مصورة صوت وصورة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء هامة ومهمة حول التهريج الإداري الذي تشهده هيئة التأمينات والمعاشات المصرية منذ ما قبل مشكلة الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة وحتى وصلت إلى السيدة والدتي ذات الـ ٨٠ عام انتظروني".

أزمة الفنان أبو زهرة وتوقف صرف معاشه



يذكر أن الفنان عبد الرحمن أبو زهرة واجه مشكلة مع هيئة التأمينات والمعاشات، حيث كشف نجله، في شهر مايو الماضي، أن معاش والده توقف صرفه، بشكل مفاجئ، رغم تجاوزه الـ90 من العمر.

أزمة وقف صرف معاش عبد الرحمن أبو زهرة، فيتو



أثار موقف وقف صرف معاش الفنان أبو زهرة حالة من الجدل والتعاطف الشعبي، خاصة مع القيمة الكبيرة التي يمثلها الفنان في تاريخ الفن المصري، وعقب تداول الأزمة، تلقى الفنان عبد الرحمن أبو زهرة اتصالًا هاتفيًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي للاطمئنان على صحته، مؤكدًا تقديره لما قدمه من عطاء فني وثقافي على مدى عقود.

حل مشكلة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة

وأكد نجل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة أن الأزمة المتعلقة بتوقف صرف معاش والده لاقت استجابة سريعة من الجهات المعنية، كاشفًا أن الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، تواصل معه فورًا وسعى لحل المشكلة بالتنسيق مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

وأضاف نجل أبو زهرة أن اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة، تواصل معه شخصيا، وقدّم اعتذارا رسميا باسم الهيئة عما حدث من خطأ تقني، مؤكدا احترامه وتقديره للفنان عبد الرحمن أبو زهرة.

وأكد نجل أبو زهرة أن رئيس الهيئة لم يكتفِ بالاعتذار الهاتفي، بل أوفد وفدا من الهيئة إلى منزل الأسرة لتقديم الاعتذار بشكل مباشر، مصحوبا بباقة ورد، تعبيرا عن التقدير والاحترام.

