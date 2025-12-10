الفيدرالي الأمريكي يقرر خفض سعر الفائدة 0.25% في آخر اجتماعات 2025

18 حجم الخط

قررت لجنة السياسة الفيدرالية التابعة للمركزي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، 10 ديسمبر 2025، خفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، للمرة الثالثة، وذلك في آخر اجتماعات الاحتياطي خلال 2025، بالرغم من ارتفاع معدلات التضخم في أمريكا خلال شهر نوفمبر الماضي.



خفض الفائدة في الفيدرالي الأمريكي

وجاء ذلك بعد شهور من الجدل الاقتصادي والضغوط المتزايدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على الفيدرالي لخفض الفائدة، وسط تهديدات مستمرة لجيروم باول للضغط عليه.



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، شن هجمات متكررة على رئيس الفيدرالي جيروم باول، واصفًا إياه بأنه "ليس شخصًا ذكيا"، كما أكد ترامب أن سرعة خفض الفائدة ستكون اختبارا حاسما لاختياره القادم لرئاسة الفيدرالي عند انتهاء ولاية باول في مايو 2026.

أثار تعيين ترامب للمحافظ الجديد ستيفن ميران، الذي صوَّت مرتين سابقا لصالح خفض أكبر بمقدار نصف نقطة مئوية، مخاوف بشأن استقلالية البنك المركزي.

