الإثنين 15 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

بإجمالي 19 مليون جنيه، نقيب المحامين يقرر صرف منحة استثنائية لأصحاب المعاشات والقصر

عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب

أصدر عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا بصرف منحة استثنائية لأصحاب المعاشات، وللقصر من أبناء المحامين المتوفين بمناسبة العام الدراسي الجديد، وذلك بقيمة إجمالية وصلت لـ 19,183,000، بواقع 500 جنيه لكل مستفيد، وذلك طبقًا للقرار الآتي:

وقال القرار:" بعد الاطلاع على قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 والمعدل بالقانون 147 لسنة 2019، تقرر صرف منحة استثنائية بمناسبة العام الدراسي الجديد  لعام2025- 2026 قدرها 500 جنيه لكل ابن قاصر من أبناء المحامين المتوفين الذين يتقاضون معاش النقابة، وعددهم 10715 ابن قاصر بإجمالي مبلغ وقدرة 5,357,500 (خمسة ملايين وثلاثمائة وسبعة وخمسون ألفا وخمسمائة) جنيهًا.                                                         

وكذلك لكل صاحب معاش من المستفيدين من معاش النقابة وعددهم ملفاتهم 27651، بإجمالي مبلغ 13,825,500 (ثلاثة عشر مليونًا وثمانمائة وخمسة وعشرين ألفا وخمسمائة جنيه).

ليكون إجمالى المبلغ المنصرف مبلغ وقدرة 19,183,000 فقط (تسعة عشر مليونًا ومائة وثلاثة وثمانون ألف جنيه)، على أن يكون  صرف المنحة اعتبًارا من اليوم الإثنين الموافق 15/9/2025.

