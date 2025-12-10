الأربعاء 10 ديسمبر 2025
سياسة

أستاذ قانون يستعرض دلالات أحكام الإدارية العليا في الطعون الانتخابية بالمرحلة الثانية

د صلاح فوزي
د صلاح فوزي
قال الدكتور صلاح الدين فوزي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن الأحكام الأخيرة الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا، بشأن الطعون الانتخابية المقدمة بشأن نتائج المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، يتضح منها عدد من الأمور والدلالات الهامة، في مقدمتها صحة النتائج وسلامة العملية الانتخابية.

إلغاء الانتخابات

وأوضح فوزي في تصريح خاص لـ “فيتو” أن المحكمة الإدارية العليا لم تقض بـ إلغاء الانتخابات في أي دائرة انتخابية بشكل كامل، واقتصرت الأحكام على دائرة واحدة وهى دائرة طلخا بمحافظة الدقهلية، حيث تم الحكم بتصعيد مرشح محل مرشح آخر فيها، فيما رفضت المحطمة 211 طعنا، وقضت في 37 طعنا بعدم اختصاص وإحالة لمحكمة النقض، وعدم قبول 6 طعون وبطلان عريضة طعن وعدم جواز طعن لسابقة الفصل فيه.

الهيئة الوطنية للانتخابات

وتابع أستاذ القانون الدستوري،: يعني هذا أن النتائج المعلنة في معظم الدوائر تعتبر صحيحة، وتؤكد سلامة وصحة القرارات التي أصدرتها الهيئة الوطنية للانتخابات في شأن هذه النتائج، وأن هناك تطابقا بين أحكام المحكمة الإدارية العليا وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات التي أعلنت النتائج سابقًا، مما يشير إلى أن العملية الانتخابية قد سارت في مسارات صحيحة ودستورية.

وأضاف، أيضا من دلالات تلك النتائج، اكتمال التشكيل القانوني للمجلس الجديد، حيث  بعد صدور هذه الأحكام، واستقرار نتائج القوائم وفوز أكثر من نصف الأعضاء بشكل مؤمن، فإن تشكيل الهيكل العام والكيان القانوني لمجلس النواب سيكون تشكيلًا قانونيًا صحيحًا، بعيدا كل البعد عن أى شبهات عدم دستورية مثلما كان يردد البعض في ظل كثرة قرارات وأحكام إلغاء الانتخابات في المرحلة الأولى من الانتخابات.

استقرار البنيان التشريعي


وأضاف، هذه النتائج مبشرة وتعد مؤشرًا على استقرار البنيان التشريعي الجديد، ونكون حاليا في انتظار نتائج جولة الإعادة من الانتخابات لاستكمال التشكيل النهائي.

وتابع، كما أرى أن تلك النتائج بأحكام القضاء تعد بمثابة رد حاسم على أى مطالبات سابقة كانت تهدف إلى إلغاء الانتخابات بالكامل خشية عدم دستوريتها أو عدم قانونية المجلس.

وأضاف، إن القول بإلغاء الانتخابات كلها ليس صحيحًا فحسب، بل هو غير دستوري، وجاء تأكيد المحكمة لغالبية النتائج هو إثبات بأن الانتخابات لم تكن مهددة بالإلغاء، وأن العملية الانتخابية سارت وفق الإجراءات القانونية والدستورية.

سلامة الإجراءات

 

واختتم فوزى تصريحاته، بالإشادة بدور الهيئة الوطنية للانتخابات، لما بذلته من دور كبير في إدارة هذه المرحلة الانتخابية المعقدة، والعمل على تأمين سلامة الإجراءات التي قادت إلى هذه النتائج المستقرة والمؤكدة قضائيًا.

