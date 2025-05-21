الأربعاء 21 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

مدبولي يعتذر للفنان عبد الرحمن أبو زهرة: كرامة كبار السن خط أحمر

الفنان عبد الرحمن
الفنان عبد الرحمن أبو زهرة

خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، قدّم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اعتذارًا للفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، على خلفية ما أثير مؤخرًا بشأن وقف معاشه.

وقال مدبولي: "الفنان عبد الرحمن أبو زهرة قامة فنية كبيرة، وأي تقصير في حقه غير مقبول، ونحن نعتذر له، فكرامة كبار السن بالنسبة لنا خط أحمر".

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بكبار السن، وتعمل على تقديم كل سبل الدعم والرعاية لهم، سواء من خلال برامج الحماية الاجتماعية مثل "تكافل وكرامة"، أو من خلال التأمين الصحي والرعاية المتكاملة.

وأكد مدبولي أن الحكومة حريصة على الاستجابة لأي شكاوى أو مشكلات تواجه الرموز الوطنية والفنية، مشددًا على أن مصر لن تنسى أبناءها ممن أسهموا في تشكيل وجدان الشعب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء العاصمة الإدارية الجديدة المؤتمر الصحفي الأسبوعي برامج الحماية الاجتماعية تكافل وكرامة رئيس مجلس الوزراء رئيس الوزراء عبد الرحمن أبو زهرة مجلس الوزراء مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الفنان عبد الرحمن ابو زهرة التأمين الصحي

مواد متعلقة

مدبولي: استدامة التأمين الصحي الشامل 50 عاما، وهذه رسالتي لعبد الرحمن أبو زهرة

مدبولي: نخطط لإعداد موازنة لـ 3 سنوات مقبلة ولن نكون بحاجة لصندوق النقد بعد 2026

رئيس الوزراء يعلن عن اكتشاف منجم كبير للذهب في مصر

مدبولي يكشف مفاجأة بشأن موارد النقد الأجنبي ورأي صندوق النقد

مدبولي: نسعى لاستصلاح أكثر من 2 مليون فدان

وزير الاستثمار يستعرض البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية

4 قرارات جديدة لرئيس الوزراء، تعرف عليها

الحكومة تقر تعديلات جوهرية على قانون التعليم (إنفوجراف)

الأكثر قراءة

مدبولي يعتذر للفنان عبد الرحمن أبو زهرة: كرامة كبار السن خط أحمر

قناة مجانية تنقل مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام في بطولة الدوري الأوروبي 2025

محمد رمضان يصدر بيانا بشأن نجله بعد قرار إيداعه بدار رعاية

الرئيس الأمريكى يهدد بإنهاء دولة إفريقية، تصريح مثير من لقاء ترامب ورامافوزا

ترامب يحرج رئيس جنوب إفريقيا فى البيت الأبيض بمقطع فيديو وصور

بعد انتقاد الرئيس لزيادة استيراد ألبان الأطفال، قائمة بأغلى أسعار الألبان الصناعية

الأرصاد تحذر من الرياح المثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق غدا

رئيس الوزراء يعلن عن اكتشاف منجم كبير للذهب في مصر

خدمات

المزيد

انخفاض الأحمر، أسعار البيض اليوم الأربعاء 21 مايو 2025

100 دولار ارتفاعا في سعر أوقية الذهب خلال مايو بالبورصة العالمية

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء 21 مايو 2025

تبدأ من 85 جنيها، أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 21 مايو 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

مها مهدت للنهاية والسقا كتب السطر الأخير.. قصة حب ربع قرن وانفصال مفاجئ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بالدليل، أمين الفتوى يكشف سبب زيادة حدوث الزلازل في هذا التوقيت (فيديو)

هل يجوز توكيل شخص آخر لأداء بعض مناسك الحج عني؟ اعرف موقف الشرع

دين حياة، رمضان البيه يوضح الحكمة النبوية في ترتيب الأركان (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية