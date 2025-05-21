مدبولي يعتذر للفنان عبد الرحمن أبو زهرة: كرامة كبار السن خط أحمر

خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، قدّم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اعتذارًا للفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، على خلفية ما أثير مؤخرًا بشأن وقف معاشه.

وقال مدبولي: "الفنان عبد الرحمن أبو زهرة قامة فنية كبيرة، وأي تقصير في حقه غير مقبول، ونحن نعتذر له، فكرامة كبار السن بالنسبة لنا خط أحمر".

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بكبار السن، وتعمل على تقديم كل سبل الدعم والرعاية لهم، سواء من خلال برامج الحماية الاجتماعية مثل "تكافل وكرامة"، أو من خلال التأمين الصحي والرعاية المتكاملة.

وأكد مدبولي أن الحكومة حريصة على الاستجابة لأي شكاوى أو مشكلات تواجه الرموز الوطنية والفنية، مشددًا على أن مصر لن تنسى أبناءها ممن أسهموا في تشكيل وجدان الشعب.

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