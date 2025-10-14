عادل مصطفى يتولى القيادة الفنية للأهلي أمام إيجل نوار

كشف الإعلامي أحمد شوبير أن الثنائي عادل مصطفى ومحمد نجيب، قادا مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الثلاثاء، بينما اكتفى المدير الفني الجديد للفريق، ييس توروب، بمتابعة التدريب من الملعب ومصافحة اللاعبين في غرفة الملابس قبل انطلاق المران.

وأوضح شوبير أن توروب لم يتدخل فنيا في التدريب، وسيبدأ قيادة التدريبات بشكل رسمي اعتبارا من غدا الاربعاء، استعدادا للفترة المقبلة، فيما سيقود عادل مصطفى الفريق فنيا في مباراة إيجل نوار، تحت إشراف المدرب الدنماركي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة إيجل نوار البورندي في ذهاب دور الـ32 من منافسات دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وإيجل نوار

وأكد نادي إيجل نوار البوروندي عبر حساباته الرسمية، أن اللقاء سيقام في الرابعة عصر يوم السبت الموافق 18 أكتوبر الجاري، على ملعب إنتواري بالعاصمة بوجمبورا.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الأهلي إلى بوروندي يوم 16 أكتوبر، برئاسة محمد شوقي، عضو مجلس إدارة النادي، على متن طائرة خاصة لتجنب الإرهاق وضمان أفضل استعداد ممكن قبل المواجهة المرتقبة.

تشهد تلك المباراة الظهور الرسمي الأول للمدير الفني الدنماركي ييس سوروب، الذي تولى مؤخرا القيادة الفنية للفريق بعقد يمتد لعامين ونصف.

وتأهل فريق إيجل نوار إلى دور الـ32 بعد تخطي نظيره فريق أساس تيليكوم الجيبوتي في مجموع لقائي الذهاب والعودة بالدور التمهيدي الأول.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.