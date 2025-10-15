الأربعاء 15 أكتوبر 2025
السنغال تكتسح موريتانيا برباعية وتتأهل رسميا إلى كأس العالم 2026

تأهل منتخب السنغال إلى رسميًّا إلى كأس العالم 2026 بعد الفوز على موريتانيا بنتيجة 4ـ0 في المباراة التي أقيمت بينهم على ملعب «عبدولاى واد» في العاصمة داكار، ضمن المجموعة الثانية من الجولة الأخيرة لتصفيات إفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم.

وبتلك النتيجة يحتل منتخب السنغال صدارة المجموعة برصيد 24  نقطة، يليه الكونغو الديمقراطية بـ 22 نقطة، ثم تاني موريتانيا في المركز الخامس بـ 7 نقاط. 

ميندي يغيب عن مواجهة السنغال 

ووفق بيان نشره الحساب الرسمي للاتحاد على منصة إكس، فإن ميندي  تعرَّض لإصابة قوية في منطقة الصدر أثناء مواجهة منتخب جنوب السودان في الجولة الماضية، حيث تلقى العلاج من قبل الجهاز الطبي وأكمل المباراة بشكل طبيعي، كما شارك في تدريبات الأحد والإثنين دون ظهور أي مشاكل، قبل أن يُعلن لاحقًا عن غيابه رسميًّا عن مواجهة موريتانيا التي أقيمت اليوم. 

ومن المنتظر أن يلتحق ميندي، بصفوف فريقه الأهلي السعودي الذي يستعد لمواجهة الشباب على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، الجمعة المقبل، ضمن الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي.

يذكر أن حارس تشيلسي الإنجليزي السابق خاض مع الأهلي الموسم الجاري تسع مباريات: أربع في دوري روشن، واثنتين في دوري أبطال آسيا، ومبارتين في كأس السوبر السعودي، إضافة إلى مباراة واحدة في بطولة القارات.

الجريدة الرسمية