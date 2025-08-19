اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه (ADHD)، التشخيص والعلاج عند الأطفال والكبار

يُعد اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه (Attention Deficit Hyperactivity Disorder - ADHD) واحدًا من أكثر الاضطرابات العصبية النمائية شيوعًا، ويظهر غالبًا في مرحلة الطفولة وقد يستمر حتى البلوغ.





ومن أعراض المرض؛ صعوبة التركيز، وفرط النشاط، الاندفاعية، إضافة إلى مشكلات في التنظيم والتخطيط وإدارة الوقت.



ورغم أن هذا الاضطراب يكون أكثر وضوحًا في سنوات الدراسة المبكرة، إلا أن الدراسات الحديثة تؤكد استمراره لدى نسبة كبيرة من البالغين مع اختلاف في الأعراض وطرق التعامل معها.





أولًا: التشخيص عند الأطفال

تشخيص ADHD عند الأطفال يعتمد على مزيج من الملاحظات السريرية، التقارير السلوكية من الأهل والمعلمين، وتطبيق مقاييس تشخيصية متعارف عليها.

لا يوجد اختبار طبي أو معملي محدد يكشف الاضطراب، وإنما يعتمد التشخيص على تقييم شامل.

مرض فرط الحركة



معايير التشخيص عند الأطفال:

تشتت الانتباه: صعوبة التركيز في الأنشطة، كثرة النسيان، الانتقال السريع من نشاط لآخر، فقدان الأدوات المدرسية باستمرار.

فرط النشاط: حركة زائدة، صعوبة في الجلوس لفترة طويلة، التململ الدائم، التحدث المفرط.

الاندفاعية: مقاطعة الآخرين، التسرع في الإجابة، عدم انتظار الدور.

ويشترط أن تستمر هذه الأعراض لفترة لا تقل عن ستة أشهر، وأن تظهر في أكثر من بيئة واحدة (مثل المنزل والمدرسة)، وألا تكون مرتبطة بمشكلة أخرى كاضطرابات القلق أو الاكتئاب.

وفي التشخيص يتم استخدام أدلة تشخيصية مثل الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات النفسية (DSM-5) لتحديد ما إذا كان الطفل يعاني من النمط inattentive (غالبًا تشتت انتباه)، أو النمط hyperactive-impulsive (فرط نشاط واندفاعية)، أو النمط المختلط (كلاهما).

ثانيًا: التشخيص عند الكبار

قد يختلف تشخيص ADHD عند البالغين، إذ تقل أعراض فرط الحركة مع التقدم في العمر، بينما تبقى صعوبات التركيز والاندفاعية هي الأبرز. وغالبًا ما يتم التشخيص متأخرًا عند الكبار بسبب عدم إدراك الأعراض في الصغر أو نسبتها لسلوكيات أخرى.

أعراض شائعة عند البالغين:

صعوبة في إدارة الوقت والالتزام بالمواعيد.

نسيان متكرر لمهام أو التزامات هامة.

ضعف القدرة على التركيز في الاجتماعات أو المحاضرات الطويلة.

الشعور بالملل بسرعة والانتقال بين وظائف أو أنشطة متعددة.

قرارات اندفاعية تؤثر على العلاقات أو العمل.

تشخيص الكبار يتم عبر المقابلة السريرية المفصلة، واستخدام استبيانات مثل مقياس كونرز للكبار (CAARS)، إلى جانب مراجعة التاريخ الطبي والطفولي.

وقد تتطلب الحالة أيضًا آراء أفراد مقربين لملاحظة السلوكيات اليومية.

ثالثًا: طرق العلاج

علاج ADHD يتطلب خطة شاملة تتضمن الأدوية والسلوكيات الداعمة، ويختلف نوع العلاج حسب العمر وشدة الأعراض والظروف الفردية.

مرض ADHD

1. العلاج الدوائي

الأدوية من أكثر الطرق فعالية في السيطرة على أعراض ADHD، خاصة عند الأطفال في سن المدرسة، وتستمر فائدتها أيضًا مع البالغين.

المنشطات العصبية (Stimulants):

وتشمل ميثيلفينيديت (Ritalin, Concerta) والأمفيتامينات (Adderall). تعمل هذه الأدوية على زيادة مستويات الدوبامين والنورأدرينالين في الدماغ، مما يحسن الانتباه ويقلل الاندفاعية.

المزايا: فعالية سريعة ونتائج ملموسة في التركيز والسلوك.

العيوب: قد تسبب فقدان الشهية، الأرق، العصبية، وأحيانًا ارتفاع ضغط الدم.

الأدوية غير المنشطة (Non-stimulants):

مثل أتوموكستين (Strattera) وجوانفاسين (Intuniv). تُستخدم عند وجود موانع لاستعمال المنشطات أو في حالة عدم الاستجابة لها.

المزايا: تأثير مستقر على مدار اليوم وقلة احتمالية الإدمان.

العيوب: بطء ظهور النتائج، آثار جانبية مثل الغثيان أو الدوخة.

الأدوية المساعدة:

في بعض الحالات قد تحتاج الحالة إلى مضادات الاكتئاب أو مضادات القلق لعلاج مشكلات مرافقة.

2. العلاج السلوكي والنفسي

العلاج السلوكي يلعب دورًا أساسيًا خاصة عند الأطفال، ويكمل العلاج الدوائي.

تدريب الأهل والمعلمين:

تعليم استراتيجيات للتعامل مع الطفل، مثل وضع قواعد واضحة، استخدام التعزيز الإيجابي، وتقسيم المهام الكبيرة إلى خطوات صغيرة.

العلاج السلوكي المعرفي (CBT):

فعال خصوصًا عند الكبار، حيث يساعد في السيطرة على الاندفاعية، تحسين إدارة الوقت، وتنظيم الأولويات.

العلاج بالمهارات الاجتماعية:

يركز على تعليم الأطفال كيفية التفاعل مع الأقران، التحكم في الغضب، واحترام دور الآخرين.

تنظيم الروتين:

وضع جداول يومية واضحة للأطفال والبالغين يساعد في تقليل النسيان والتشتت.

العلاج الأسري:

يشمل دعم الوالدين وفهم طبيعة الاضطراب لتقليل الضغط النفسي داخل الأسرة.

رابعًا: دور التغذية ونمط الحياة

رغم أن الأدوية والعلاج السلوكي هما الركيزة الأساسية، إلا أن بعض التعديلات في نمط الحياة تساعد على تحسين الأعراض:

ممارسة الرياضة بانتظام لتفريغ الطاقة الزائدة وتحسين التركيز.

النوم المنتظم والكافي.

تقليل السكريات والكافيين التي قد تزيد من فرط النشاط.

اتباع نظام غذائي متوازن غني بالبروتينات وأحماض أوميجا-3.

