كيفية التغلب على تشتت الانتباه وإنجاز المهام بفعالية عند الإصابة بفرط النشاط
قد تبدو المهام اليومية والعملية مملة، ويصبح التركيز عليها تحديًا كبيرًا، خاصةً للأشخاص الذين يعانون من اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط (ADHD). ولكن لا داعي للقلق، فهناك استراتيجيات عملية يمكن اتباعها لتحسين التركيز وإنجاز المهام بفعالية.
فاضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة يختلف من شخص لآخر، ولا توجد قاعدة ثابتة للتعامل معه. الهدف هو اكتشاف الأدوات المناسبة التي تساعد على التركيز والبقاء منتبهًا، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي.
كيفية تحسين التركيز عند الإصابة بـ ADHD
توجد عدة طرق لتحسين التركيز وتجنب تشتت الانتباه لانجاز المهام المطلوبة سواء في العمل أو الدراسة، وتكون كالآتي:
استغلال أوقات ذروة التركيز
ويجب على مصابي اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط مراقب النفس وتحديد الأوقات التي يكون فيها الذهن أكثر نشاطًا وتركيزًا، وتخصيص هذه الأوقات للمهام التي تتطلب تركيزًا عاليًا وانتباهًا للتفاصيل.
وتؤثر عوامل مثل النظام الغذائي، والتمارين الرياضية، والنوم، والأدوية يمكن على مستوى التركيز لدي الشخص.
التخلص من المشتتات
قلل من تأثير التكنولوجيا، مثل إشعارات الهاتف والبريد الإلكتروني، عن طريق وضع الهاتف في وضع الصامت أو "عدم الإزعاج"، وحافظ على مساحة عمل منظمة وخالية من العناصر المشتتة.
الدماغ البشري لم يصمم لاستقبال هذا الكم الهائل من المعلومات في وقت واحد لذلك من المهم التركيز على مهمة واحدة على حدة.
أضف محفزات خلفية بسيطة
استخدم موسيقى هادئة أو أصواتًا ذات تردد منخفض لزيادة مستوى الدوبامين وتحسين التركيز، وابحث عن قوائم تشغيل مصممة خصيصًا للتركيز واضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط.
قالبيئة الخالية من المحفزات يمكن أن تكون بنفس صعوبة البيئة المليئة بالمحفزات الزائدة على مرضي اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط
استخدم مؤقتًا مرئيًا
استخدم ساعة رقمية أو رملية أو مؤقت مطبخ لتتبع الوقت وتجنب فقدان الإحساس به، إدارة الوقت قد تكون تحديًا للأشخاص الذين يعانون من اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط.
جعل المهام ممتعة
حول المهام المملة إلى ألعاب أو تحديات لتشجيع إفراز الدوبامين وزيادة التركيز، واستخدم تقنية بومودورو، التي تقسم العمل إلى فترات قصيرة مع فترات راحة بينها.
استخدام أدوات التململ
استخدم حلقات التململ أو أقلام النقر أو كرات التوتر لتحفيز الدماغ وتحسين التركيز، واختر أدوات لا تزعج الآخرين إذا كنت تعمل في بيئة مشتركة.
أخذ فترات راحة منتظمة
ويفضل الابتعاد عن مساحة العمل والقيام ببعض التمارين الخفيفة أو المشي لزيادة مستوى الدوبامين، ةيجب تجنب استخدام الهاتف خلال فترات الراحة.
وإذا كان الدماغ غير مستعد للتركيز، فإن محاولة إجباره لن تؤدي إلا إلى الإحباط وتأخير إنجاز المهام.
لماذا يصعب التركيز مع اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة؟
الأشخاص الذين يعانون من اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط لديهم مستويات منخفضة من الدوبامين، وهو ناقل عصبي مسؤول عن التركيز والتحفيز.
ويبحث الدماغ عن مصادر للدوبامين، وغالبًا ما يجدها في الأنشطة المحفزة والممتعة، وليس في المهام المملة
ومن خلال اتباع هذه الاستراتيجيات، يمكنك تحسين القدرة على التركيز وإنجاز المهام بفعالية، حتى مع وجود اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط.
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