كيفية التغلب على تشتت الانتباه وإنجاز المهام بفعالية عند الإصابة بفرط النشاط

قد تبدو المهام اليومية والعملية مملة، ويصبح التركيز عليها تحديًا كبيرًا، خاصةً للأشخاص الذين يعانون من اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط (ADHD). ولكن لا داعي للقلق، فهناك استراتيجيات عملية يمكن اتباعها لتحسين التركيز وإنجاز المهام بفعالية.

فاضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة يختلف من شخص لآخر، ولا توجد قاعدة ثابتة للتعامل معه. الهدف هو اكتشاف الأدوات المناسبة التي تساعد على التركيز والبقاء منتبهًا، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي.

كيفية تحسين التركيز عند الإصابة بـ ADHD

توجد عدة طرق لتحسين التركيز وتجنب تشتت الانتباه لانجاز المهام المطلوبة سواء في العمل أو الدراسة، وتكون كالآتي:

استغلال أوقات ذروة التركيز

ويجب على مصابي اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط مراقب النفس وتحديد الأوقات التي يكون فيها الذهن أكثر نشاطًا وتركيزًا، وتخصيص هذه الأوقات للمهام التي تتطلب تركيزًا عاليًا وانتباهًا للتفاصيل.

وتؤثر عوامل مثل النظام الغذائي، والتمارين الرياضية، والنوم، والأدوية يمكن على مستوى التركيز لدي الشخص.

التخلص من المشتتات

قلل من تأثير التكنولوجيا، مثل إشعارات الهاتف والبريد الإلكتروني، عن طريق وضع الهاتف في وضع الصامت أو "عدم الإزعاج"، وحافظ على مساحة عمل منظمة وخالية من العناصر المشتتة.

الدماغ البشري لم يصمم لاستقبال هذا الكم الهائل من المعلومات في وقت واحد لذلك من المهم التركيز على مهمة واحدة على حدة.

أضف محفزات خلفية بسيطة

استخدم موسيقى هادئة أو أصواتًا ذات تردد منخفض لزيادة مستوى الدوبامين وتحسين التركيز، وابحث عن قوائم تشغيل مصممة خصيصًا للتركيز واضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط.

قالبيئة الخالية من المحفزات يمكن أن تكون بنفس صعوبة البيئة المليئة بالمحفزات الزائدة على مرضي اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط

استخدم مؤقتًا مرئيًا

استخدم ساعة رقمية أو رملية أو مؤقت مطبخ لتتبع الوقت وتجنب فقدان الإحساس به، إدارة الوقت قد تكون تحديًا للأشخاص الذين يعانون من اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط.

جعل المهام ممتعة

حول المهام المملة إلى ألعاب أو تحديات لتشجيع إفراز الدوبامين وزيادة التركيز، واستخدم تقنية بومودورو، التي تقسم العمل إلى فترات قصيرة مع فترات راحة بينها.

استخدام أدوات التململ

استخدم حلقات التململ أو أقلام النقر أو كرات التوتر لتحفيز الدماغ وتحسين التركيز، واختر أدوات لا تزعج الآخرين إذا كنت تعمل في بيئة مشتركة.

أخذ فترات راحة منتظمة

ويفضل الابتعاد عن مساحة العمل والقيام ببعض التمارين الخفيفة أو المشي لزيادة مستوى الدوبامين، ةيجب تجنب استخدام الهاتف خلال فترات الراحة.

وإذا كان الدماغ غير مستعد للتركيز، فإن محاولة إجباره لن تؤدي إلا إلى الإحباط وتأخير إنجاز المهام.

لماذا يصعب التركيز مع اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة؟

الأشخاص الذين يعانون من اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط لديهم مستويات منخفضة من الدوبامين، وهو ناقل عصبي مسؤول عن التركيز والتحفيز.

ويبحث الدماغ عن مصادر للدوبامين، وغالبًا ما يجدها في الأنشطة المحفزة والممتعة، وليس في المهام المملة

ومن خلال اتباع هذه الاستراتيجيات، يمكنك تحسين القدرة على التركيز وإنجاز المهام بفعالية، حتى مع وجود اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط.

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