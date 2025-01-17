الفرق بين طيف التوحد والـ ADHD وطرق علاجهما

بين 50% و70% من المصابين بـ التوحد لديهم أيضًا تشخيص اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط.

اضطراب طيف التوحد واضطرابات نقص الانتباه وفرط النشاط كلاهما اضطرابات في النمو العصبي، مما يعني أن طريقة نمو الدماغ تختلف عن طريقة نمو دماغ الشخص الطبيعي، وفي كلتا الحالتين، تختلف الطريقة الدقيقة التي يختلف بها الدماغ من شخص لآخر، ويغير هذا الاختلاف شدة الحالة والتأثير الذي تخلفه على الحياة اليومية.

يشترك اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط واضطراب طيف التوحد في بعض السمات المشتركة، لكنهما حالتان مختلفتان، ولفهم الاختلافات بينهما، نحتاج أولًا إلى فهم سبب خلط الناس بينهما كثيرًا،وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي.

الأسباب المشتركة للتوحد ونقص الانتباه وفرط الحركة

يتشابه اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط واضطراب طيف التوحد كثيرًا - بما في ذلك، كما يعتقد الباحثون، أسبابها فيمكن أن تكون كلتا الحالتين موروثة، ويعتقد بعض الباحثين أنهما يتداخلان وراثيًا.

وتحدث كلتا الحالتين نتيجة للتعرض البيئي، مما يعني في الأساس أن قوة خارجية تؤثر على نمو الجنين، منها الولادة المبكرة ومتلازمة انسحاب المواد الأفيونية عند حديثي الولادة والتسمم بالرصاص، على سبيل المثال.

لذا، فإن اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه واضطراب طيف التوحد ليسا نفس الحالة، ولكن - لأن لديهما الكثير من أوجه التشابه - فمن السهل الخلط بينهما.

الخصائص المشتركة للتوحد ونقص الانتباه وفرط الحركة

يمكن أن يتشارك اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه واضطراب طيف التوحد بخصائص مشتركة.

فيعاني الأطفال والبالغون المصابون بهذه الحالات من مشاكل في التركيز، وبخلاف مشكلات الانتباه، يمكن أن يؤثر التوحد واضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه أيضًا على الطريقة التي يتفاعل بها الشخص مع الآخرين، على سبيل المثال، قد يواجه الطفل صعوبة في التواصل أو تكوين صداقات، ويمكن أن يكون لديهم أيضًا مشاكل سلوكية.

تتضمن بعض السمات المتداخلة الأخرى لاضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه واضطراب طيف التوحد ما يلي:

خلل في الأداء التنفيذي.

أنماط التفكير والمنطق العصبي المتباين.

صعوبة تفسير الإشارات الجسدية الخاصة بالشخص (الإدراك الداخلي).

صعوبات المعالجة الحسية.

الميل إلى التركيز المفرط.

إخفاء السمات العصبية المتباينة في الأماكن العامة.

مشاكل ضبط النفس وتنظيم العواطف.

السلوكيات المحفزة للذات

الاهتمامات المقيدة أو غير التقليدية.

ارتفاع خطر الإصابة بأمراض الصحة العقلية.

من أجل التمييز بين اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه واضطراب طيف التوحد - أو تشخيص كلتا الحالتين - يتعين على مقدمي الرعاية التعمق أثناء عملية التقييم، وهذا يعني فحص كل من التفاصيل الدقيقة للأعراض وسياقها الأوسع.

اختلافات العلاج بين نقص الانتباه وفرط الحركة والتوحد

لا توجد طريقة لعلاج اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه أو التوحد لأنهما ليسا مرضين، وتعني هذه التشخيصات ببساطة أن الدماغ يعمل بشكل مختلف بطريقة محددة.

عندما يتحدث المزودون عن علاج اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه واضطراب طيف التوحد، فإن هدفهم ليس إصلاح الشخص، وإنما يجب أن يحاولوا تقليل تأثير هذه الاختلافات التنموية على قدرة الشخص على عيش الحياة التي يريدها.

يعتمد المسار الذي يتخذه الطبيب على العديد من العوامل، بما في ذلك أي أمراض مصاحبة يعاني منها الشخص، واعتمادًا على مدى تأثير الحالة على الحياة اليومية.

في حالة اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، يجد العديد من الأشخاص أن الأدوية الموصوفة تساعدهم على التركيز، وقد يستغرق الأمر بعض الوقت للعثور على الدواء المناسب، أو مجموعة من الأدوية.

وقد يستفيد المريض أيضًا من العلاج النفسي أو العلاج السلوكي المعرفي، والذي يمكن أن يساعد على فهم الحالة بشكل أفضل والعمل معها.

التوحد أكثر تعقيدًا بعض الشيء من منظور العلاج لأن طيف التوحد واسع جدًا، وعندما يتم التشخيص، يقرر الطبيب مقدار الدعم الذي يحتاجه الشخص لإكمال أنشطة الحياة اليومية (ADLs)، ويستخدمون مقياسًا من ثلاثة مستويات، المستوى الأول يعني أن الشخص بحاجة إلى الحد الأدنى من الدعم، بينما المستوى الثالث يعني أنه بحاجة إلى دعم مكثف.

بغض النظر عن المستوى، فإن هدف خطة علاج التوحد هو دائمًا نفس الشيء: مساعدة الشخص على إحراز تقدم، وكلما تم التشخيص مبكرًا، كان ذلك أفضل، وهذا يعني أنه سيكون لديه المزيد من الوقت للاستفادة من التدخلات السلوكية والتعليمية المختلفة المتاحة.

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