السبت 01 مارس 2025
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خارج الحدود

البنتاجون يوجه بوقف الأنشطة السيبرانية ضد روسيا

البنتاجون،فيتو
البنتاجون،فيتو

أفاد موقع "Record" نقلا عن مصادر مطلعة بأن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيت وجه القيادة السيبرانية الأمريكية بوقف جميع الأنشطة ضد روسيا، بما في ذلك العمليات السيبرانية الهجومية.

وفقا للموقع، تم نقل التعليمات إلى قائد القيادة السيبرانية، الجنرال تيموثي هو، الذي أبلغ قيادة المنظمة بها، مشيرا إلى أن الأمر لا ينطبق على وكالة الأمن القومي الأمريكي "NSA" وأنشطتها الاستخباراتية فيما يتعلق بروسيا.

تداعيات قرار وزير الخارجية الامريكية 

ووفقا للموقع بدأت القيادة السيبرانية الأمريكية بالفعل في تحليل تداعيات قرار هيغسيت.

وقالت مصادر الموقع إن القيادة بدأت في إعداد تقييم للمخاطر لتقديمه إلى وزير الدفاع، والذي يحدد العمليات المتوقفة والتهديدات المحتملة الصادرة عن روسيا.

أحد الخلافات بين روسيا والولايات

ويعد موضوع الهجمات السيبرانية من أحد الخلافات بين روسيا والولايات المتحدة.

وأشارت المصادر إلى أن هذه الخطوة تعكس رغبة واشنطن في تطبيع العلاقات مع موسكو.

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