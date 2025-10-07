ترامب يتخذ قرارا بشأن إرسال صواريخ توماهوك إلى أوكرانيا

صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الإثنين، بأنه اتخذ "نوعًا ما" قرارًا بشأن إرسال صواريخ توماهوك إلى أوكرانيا.



وقال ترامب للصحفيين، "لقد اتخذتُ قرارًا، إلى حد كبير... أعتقد أنني أريد معرفة ما يفعلونه بها. كما تعلمون، إلى أين يرسلونها؟"، مضيفًا أنه لا يسعى إلى تصعيد في الصراع الأوكراني.



كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد يوم الأحد، بأن توريد صواريخ "توماهوك" إلى أوكرانيا، سيُقوّض التوجهات الإيجابية التي برزت في العلاقات بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية.

وقال بوتين، في مقابلة صحفية: "كانت هناك مسائل تتعلق بمناقشة توريد أنظمة أسلحة جديدة، بما في ذلك أنظمة بعيدة المدى وعالية الدقة مثل صواريخ "توماهوك"، لأوكرانيا".

وتابع، "وقد قلت بالفعل إن مثل هذه الخطوة ستؤدي إلى تدمير علاقاتنا أو على الأقل الاتجاهات الإيجابية التي بدأت تتشكل في هذه العلاقات".



وفي وقت سابق، قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، لشبكة "فوكس نيوز"، إن "إدارة ترامب تناقش إمكانية توريد صواريخ "توماهوك كروز" إلى أوكرانيا، لكن القرار النهائي يبقى بيد الرئيس الأمريكي"، على حد قوله.

وتعتقد روسيا أن توريد الأسلحة إلى أوكرانيا يعيق التسوية، ويُورط دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشكل مباشر في النزاع، ويعتبر "لعبا بالنار".



وأشار وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إلى أن أي شحنات تحتوي على أسلحة موجهة إلى أوكرانيا، ستكون هدفًا مشروعًا لروسيا.

وصرح الكرملين بأن تسليح الغرب لأوكرانيا يُعيق المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.

