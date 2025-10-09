بيان أمريكي مرتقب بشأن التوصل إلى اتفاق إنهاء الحرب في غزة

ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن وزير الخارجية الأمريكي ماركوروبيو سلم مذكرة إلى الرئيس دونالد ترامب خلال اجتماع بالبيت الأبيض الأربعاء طلب فيها من ترامب إعطاء موافقته على منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يتعلق باتفاق إنهاء الحرب في غزة.

وقالت الوكالة إن المذكرة المكتوبة بخط اليد جاء فيها "نحتاج إلى موافقتك على منشور لوسائل التواصل الاجتماعي قريبًا حتى تتمكن من الإعلان عن الاتفاق أولًا".

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق الخميس، إن وزير الخارجية ماركو روبيو أبلغه بأنهم يقتربون من التوصل إلى اتفاق في الشرق الأوسط.

وأضاف ترامب: "روبيو أبلغني أنه يحتاجني بسرعة لأننا نقترب بشدة من اتفاق في الشرق الأوسط".

وأشار ترامب إلى أنه قد يزور غزة لكنه لم يتخذ قرارًا بعد، مؤكدًا أن الولايات المتحدة حققت السلام وأنهت سبع حروب، وستواصل العمل لتحقيق السلام في الشرق الأوسط.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، مساء الأربعاء، أن المفاوضات بين حماس وإسرائيل الجارية حاليًّا في مصر، "تحقق تقدمًا جيدًا"، مشيرًا إلى أنه قد يسافر إلى المنطقة قريبًا.

وقال روبيو للصحفيين في الكونجرس، إنه كان يخطط للسفر إلى باريس، لكنه ألغى الرحلة لأنه قد يحتاج إلى التوجه إلى الشرق الأوسط بدلًا من ذلك، مضيفًا "الأمور هناك تتطور بسرعة كبيرة لدرجة أننا قد نحتاج إلى أن نكون هناك قريبًا جدًّا".

يشار إلى أن اليوم الثالث من مفاوضات شرم الشيخ حول غزة، شهدت مشاركة الوفود الرسمية للوسطاء في جلستين صباحية ومسائية، حيث تبادلت حماس وإسرائيل، كشوف الأسرى المتوقع الإفراج عنهم، كما تم نقاش آلية تنفيذ المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي لإنهاء حرب غزة.

