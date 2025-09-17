زيلينسكي: 120 مليار دولار تكلفة الحرب على أوكرانيا في عام واحد

أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن تكلفة عام من الحرب على أوكرانيا تبلغ 120 مليار دولار، منها 60 مليار دولار يجب التوسل للحلفاء للحصول عليها.

تكلفة عام من الحرب على أوكرانيا

وقال زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي مع رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا في كييف: "ثمن هذه الحرب، في عام واحد هو 120 مليار دولار منها 60 مليارًا توفرها الميزانية الأوكرانية، و60 مليارا أحتاج إلى إيجادها للعام المقبل".

وسبق أن أعلنت رئيسة لجنة الميزانية في البرلمان الأوكراني روكسولانا بيدلاس أن أوكرانيا تحتاج العام المقبل على الأقل 120 مليار دولار للدفاع، تستطيع السلطات تغطية نصفها على الأكثر بنفسها.

كما سبق وأعلن وزير الدفاع الأوكراني دينيس شميجال أن كييف ستحاول إجبار الحلفاء الغربيين على تخصيص 60 مليار دولار إضافية لاحتياجات أوكرانيا في ميزانياتهم للعام المقبل.

زيادة الإنفاق على قطاع الأمن والدفاع الأوكراني

و وقع زيلينسكي في يوليو قانونا يقضي بزيادة الإنفاق على قطاع الأمن والدفاع الأوكراني هذا العام بمقدار 412 مليار هريفنا (9.8 مليار دولار).

وفي وقت سابق من سبتمبر الجاري، أعلن وزير المالية الأوكراني سيرجي مارتشينكو أن عجز الميزانية العامة لأوكرانيا لعام 2026 سيكون 16 مليار يورو.

