بوتين: تسليم صواريخ توماهوك إلى أوكرانيا يمثل مرحلة جديدة من التصعيد

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن احتمال ظهور صواريخ توماهوك في كييف سيمثل مرحلة جديدة نوعية من التصعيد تلحق الضرر بالعلاقات بين موسكو وواشنطن.

وقال بوتين، خلال جلسة منتدى "فالداي" الدولي: "هل سيلحق هذا الضرر بعلاقاتنا، التي رأت بصيص أمل؟ بالطبع، سيلحق الضرر، كيف لا؟".



وأضاف: "إن استخدام صواريخ توماهوك دون مشاركة مباشرة من العسكريين الأمريكيين أمر مستحيل، وسيمثل هذا مرحلة جديدة كلية ونوعية من التصعيد، بما في ذلك في العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة".

ويذكر أن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، قد أكد أن رد روسيا على احتمال تسليم صواريخ "توماهوك" إلى كييف سيكون "مناسبا"، محذرا من أن قرار واشنطن المحتمل سيشكل جولة جديدة وخطيرة من التوتر.

