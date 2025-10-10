هجوم روسي ضخم يستهدف منشآت للطاقة في أوكرانيا (فيديو)

تعرضت العاصمة الأوكرانية كييف، فجر اليوم الجمعة، لهجوم روسي ضخم، وسمع خلاله دوي انفجارات هائلة، فيما قالت مصادر إن الهجوم استهدف منشآت حيوية.

وأفاد سكان وشهود عيان في وسط العاصمة بأنهم سمعوا دوي العديد من الانفجارات، بالإضافة إلى أصوات طائرات مسيرة هجومية تحلّق في سماء المدينة.

وقالت وزارة الطاقة الأوكرانية في منشور على فيسبوك: "الروس يشنون الآن ضربات ضخمة على البنية التحتية للطاقة الأوكرانية".

Russian forces are striking Kyiv right now.

Explosions echo across several districts.



Our correspondents report blasts just outside their homes. pic.twitter.com/LYMfvJXomw October 9, 2025

وقالت وزيرة الطاقة الأوكرانية سفيتلانا جرينتشوك إن القوات الروسية شنت هجومًا واسع النطاق على أهداف للطاقة في أوكرانيا.

وكتبت جرينتشوك عبر حسابها على "فيسبوك" أن "خبراء الطاقة يتخذون جميع التدابير اللازمة لتقليل التداعيات السلبية".

