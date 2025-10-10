الجمعة 10 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

هجوم روسي ضخم يستهدف منشآت للطاقة في أوكرانيا (فيديو)

هجوم سابق بطائرة
هجوم سابق بطائرة مسيرة على كييف، فيتو

تعرضت العاصمة الأوكرانية كييف، فجر اليوم الجمعة، لهجوم روسي ضخم، وسمع خلاله دوي انفجارات هائلة، فيما قالت مصادر إن الهجوم استهدف منشآت حيوية.

وأفاد سكان وشهود عيان في وسط العاصمة بأنهم سمعوا دوي العديد من الانفجارات، بالإضافة إلى أصوات طائرات مسيرة هجومية تحلّق في سماء المدينة.

وقالت وزارة الطاقة الأوكرانية في منشور على فيسبوك: "الروس يشنون الآن ضربات ضخمة على البنية التحتية للطاقة الأوكرانية".

وقالت وزيرة الطاقة الأوكرانية سفيتلانا جرينتشوك إن القوات الروسية شنت هجومًا واسع النطاق على أهداف للطاقة في أوكرانيا.

وكتبت جرينتشوك عبر حسابها على "فيسبوك" أن "خبراء الطاقة يتخذون جميع التدابير اللازمة لتقليل التداعيات السلبية".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

العاصمة الأوكرانية كييف هجوم روسي انفجارات هائلة منشآت حيوية طائرات مسيرة وزارة الطاقة الأوكرانية البنية التحتية للطاقة الأوكرانية وزيرة الطاقة الأوكرانية سفيتلانا جرينتشوك القوات الروسية

الأكثر قراءة

غرقت في ثوان، 13 صورة ترصد كسح مياه الأمطار من شوارع وميادين العجمي بالإسكندرية

نصب له كمين وأخده على خوانة، شاب يـنهي حياة عمه داخل سيارته بطنطا

هجوم روسي ضخم يستهدف منشآت للطاقة في أوكرانيا (فيديو)

اليوم، قطع المياه عن عدد من المناطق بالجيزة لمدة 12 ساعة

تونس والجزائر والمغرب تحقق إنجازا غير مسبوق في تاريخ المونديال

منتخب إنجلترا يهزم ويلز 3-0 وديا

المغرب يلدغ كوريا الجنوبية بهدفين في ثمن نهائي كأس العالم للشباب (فيديو)

انخفاض الردة والذرة، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

خدمات

المزيد

انخفاض الردة والذرة، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

ارتفاع المحلي وانخفاض المستورد، أسعار الدقيق اليوم بالأسواق

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، أسعار الألومنيوم اليوم بالأسواق

انهيار أسعار الذهب في الأسواق، وعيار 21 يفقد 110 جنيهات دفعة واحدة

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 10 سلع غذائية بعد إعلان التضخم السنوي في سبتمبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 10 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 10 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 10 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads