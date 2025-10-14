الأربعاء 15 أكتوبر 2025
تصفيات كأس العالم، شوط أول سلبي بين السعودية والعراق

السعودية والعراق
السعودية والعراق

انتهي الشوط الأول من مباراة منتخب السعودية مع نظيره العراقي بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي يقام بينهما اليوم الثلاثاء ، ضمن تصفيات كأس العالم 2026 لحجز تذكرة التأهل المباشرة للمونديال.

ويأمل منتخب الأخضر السعودي في تحقيق الفوز أو التعادل أمام منتخب العراق، من أجل حسم التأهل المباشر إلى مونديال 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك.

تشكيل السعودية ضد العراق

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع:سعودي عبد الحميد، حسان تمبكتي، جهاد ذكري،أيمن يحيي.

خط الوسط: مصعب الجوير، الخيبري، ناصر الدوسري.

خط الهجوم: سالم الدوسري، فراس البريكان، صالح أبو الشامات.

الصورة

ترتيب المجموعة الثانية لملحق تصفيات كأس العالم

السعودية: 3 نقاط
العراق: 3 نقاط
إندونيسيا: بلا نقاط وفقدت الأمل في التأهل للمونديال

نظام الملحق الآسيوي لكأس العالم

ومن خلال المرحلة الرابعة التي تم تقسيمها إلى مجموعتين من 6 منتخبات، كل مجموعة تضم 3 منتخبات، سوف يتأهل المتصدر من كل مجموعة لاكتمال عدد المنتخبات من قارة آسيا.

ويقام الملحق الآسيوي بنظام الدوري من دور واحد، ويتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم، في حين سيلتقي صاحبا المركز الثاني في المجموعتين ذهابًا وإيابًا يومي 13 و18 نوفمبر المقبل، لتحديد المنتخب الذي سيخوض الملحق العالمي بحثًا عن بطاقة تأهل إضافية للقارة الآسيوية.

وكانت 6 منتخبات حسمت التأهل بشكل رسمي إلى نهائيات كأس العالم، من المرحلة الثالثة، وهي إيران وأوزبكستان وكوريا الجنوبية والأردن واليابان وأستراليا.

وتقام مباريات المرحلة الرابعة بنظام الدوري من دور واحد، وتلعب مواجهات المجموعة الثانية في السعودية، بينما المجموعة الأولى تلعب في قطر.

الجريدة الرسمية