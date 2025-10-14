الأربعاء 15 أكتوبر 2025
ياسين منصور عن ترشحه لمنصب نائب رئيس الأهلي: مصلحة النادي في المقام الأول

ياسين منصور
ياسين منصور

أكد ياسين منصور، المرشح لمنصب نائب رئيس النادي الأهلي، أن قراره بالترشح لهذا المنصب وليس لمنصب الرئيس، جاء بدافع حرصه على مصلحة النادي، وليس بحثا عن المناصب أو الأضواء.

وقال منصور في تصريحات تليفزونية: "يهمني في المقام الأول مصلحة النادي الأهلي وليس مصلحتي الشخصية، وعمري ما كنت بدور على مراكز أو مناصب، الخطيب صديق عزيز ومر بفترات صعبة جدا داخل الأهلي، ووجدنا أن هذا هو التصور الأفضل، خصوصا أن النادي يمر بمرحلة انتقال مهمة."

وأضاف منصور: “الكابتن صالح سليم، الله يرحمه، كان دائما يقول ”أنا أخدم الأهلي حتى لو هقف على بوابة النادي"، وكلنا بنطبق المقولة دي في حياتنا داخل النادي."

وتابع: "الصديق خالد مرتجي وافق بكل حب وإخلاص على أن أكون نائب للرئيس بعد وفاة الأخ العزيز العامري فاروق رحمه الله، ونائب الرئيس مسؤولية كبيرة أعتز بها وأتمنى أن أكون على قدرها."

المرشحون لانتخابات الأهلي

وتشمل أسماء المرشحين كل من:

محمود الخطيب (مقعد الرئيس)

ياسين منصور (مقعد النائب)

خالد مرتجي (مقعد أمانة الصندوق).

وللعضوية فوق السن: طارق قنديل - محمد الغزاوي - محمد الدماطي - محمد الجارحي - سيد عبد الحفيظ - أحمد حسام عوض - حازم هلال - حسن طنطاوي - أحمد شريف.

وللعضوية تحت السن: إبراهيم العامري - رويدا هشام.

وكان أحمد الحيوان، ومنار سعيد المرشحين على عضوية مجلس إدارة النادي الأهلي، أعلنا انسحابهما من انتخابات الأهلي حفاظا على وحدة واستقرار النادي.

