رياضة

ياسين منصور: إدارة الأهلي ستكون بعقلية استثمارية لضمان الاستدامة

ياسين منصور
ياسين منصور

علق ياسين منصور، المرشح على منصب نائب رئيس النادي الأهلي ضمن قائمة محمود الخطيب في الانتخابات المقبلة، على رؤيته لتطوير القلعة الحمراء حال فوزه بالمنصب.

ومن المقرر أن تجرى انتخابات النادي الأهلي يوم 31 أكتوبر الجاري لاختيار مجلس إدارة جديد للفترة المقبلة لمدة أربع سنوات.

خطة ياسين منصور في الأهلي 

وقال منصور في تصريحات تليفزيونية: "التطوير الإداري والاستثماري سيكون على رأس أولوياتي داخل النادي، فالأهلي يعد الأفضل في مصر والشرق الأوسط على مستوى التنظيم والإنجازات".

وأضاف: "الأهلي يمثل علامة تجارية ضخمة، وربما الأكبر في الشرق الأوسط وأفريقيا، ويستحق أن يكون في صدارة التطور مقارنة بأي نادي اخر في المنطقة".

وشدد على أهمية تعزيز الاستثمار الرياضي وزيادة دخل النادي، مؤكدا أن كرة القدم اليوم أصبحت صناعة اقتصادية حقيقية تحتاج إلى إدارة احترافية تتماشى مع المعايير العالمية.

وتابع: "هدفنا أن يدار الأهلي ككيان استثماري متكامل، ليس فقط من أجل الحاضر، بل لضمان استدامة النجاح على مدى المئة سنة القادمة".

الجريدة الرسمية